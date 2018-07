Você tem medo de ser julgada(o), baixa a cabeça para tudo e submete-se a muitas coisas só para agradar?

Quantas vezes você se pega concordando em fazer alguma coisa que não tem tempo para fazer, não pode pagar, ou simplesmente não quer fazer? Quanto favor já fez e depois sentiu que estavam se aproveitando de você? Quantas vezes abriu mão de seu prazer e bem-estar em prol de alguém apenas pelo fato de que não consegue dizer não?

Por que é tão difícil dizer não?

Você sabe qual é a diferença entre você e alguém que acha fácil dizer “não” às coisas que não quer fazer? É a sua estrutura interna na mente subconsciente. É o que ela pensa e sente.

Por que estou dizendo isso? Porque tem muita gente que passa pelo Programa Mente Magra que tem dificuldade em dizer NÃO, não conseguem. E SABEM PORQUE ? porque têm na sua estrutura interna o registro de que não serão aceitas e amadas. TEM TANTO MEDO DE SEREM JULGADOS. Ela chegam questionando: O que vão pensar de mim? Não posso recusar fazer porque ela não vai mais gostar de mim. É o que chamamos da síndrome da boazinha. Não respondo, abaixo a cabeça, faço tudo que mandam por só assim serei amada.

Somos julgados o tempo todo, somos criticados e deixamos de fazer muitas coisas em função deste julgamento e deste medo de não sermos aceitos.

Em primeiro lugar entenda uma coisa, quanto menor a sua autoestima, maior será a importância que você dará a opinião dos outros. Se a sua autoestima está no pé, se você se sente um nada, precisando da aprovação do outro para viver, jamais conseguirá dizer um Não e viver como o responsável pela sua vida.

Então, quando precisar dizer um Não e este medo lhe acorrentar pense no seguinte: se eu disser não e ela me julgar, este julgamento, esta crítica é a minha verdade ou é a verdade da pessoa que esta me julgando?

Se eu disser não e ela me julgar: este julgamento, esta crítica irá me acrescentar algo de importante em minha vida?

Filtre aproveite o que vai te acrescentar e deixe de lado o que não te acrescente. Não tenha medo de respeitar os seus desejos. Ninguém precisa acreditar e gostar de você além de você mesma. Preencha o que te falta com o seu amor por você. Não espere que os outros te aceitem para você ser feliz.

Fica a dica!

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento