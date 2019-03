Você tenta inutilmente mudar este hábito, mas, ele insiste em te rodear?

Muitas clientes me perguntam porque é tão difícil mudar um hábito indesejado. Até começam a mudança na esperança de chegar ao 21º dia com um hábito novo, mas é inútil.

Eu sempre dou este exemplo porque parece muito comum a maioria das pessoas. Vamos imaginar que eu precise tomar mais água. Então me proponha a fazer esta mudança. A partir de hoje começar a tomar 2 litros de agua por dia. Eu coloco uma garrafa cheia de água na mesa de trabalho. No primeiro dia, eu tomo tudo e me sinto orgulhosa. No segundo também vou bem. No terceiro dia, tomo só a metade. No quarto dia, esqueço de encher a garrafa, no quinto dia eu esqueço a garrafa.

Não conseguimos chegar ao 21º dia praticando um novo hábito porque há uma necessidade emocional por trás do hábito antigo.

Só para ilustrar o que eu estou dizendo, atendo um cliente que tinha como hábito no domingo fazer “aquele” café da manhã. Farto, com tudo que tem direito. Ficava a semana toda pensando no que iria comer no domingo. Quando fizemos a pesquisa, identificamos que quando ela era criança, estava sempre em dieta, sua mãe a controlava demais e aos domingos seu pai fazia questão de fazer o café da manhã. Farto com tudo que tem direito e era o único dia que a sua mãe a deixava comer algo que não estava na dieta. Ela simplesmente repetia um hábito que aprendeu no passado.

Percebe que nossos hábitos podem vir de algum momento de nossas vidas e nem percebemos o quanto repetimos?

Então, pense no hábito que não gosta de ter, que é indesejado, que prejudica suas conquistas. Pense nele e perceba qual o seu ganho que você tem ao executá-lo. A princípio você vai pensar: “Não ganho nada com isso”, mas procure mais um pouco. Respire fundo, pense porque você repete. Você aprendeu com alguém? Em que momento? Alguém te contou? Investigue de onde vem este hábito. Você irá percebe de onde vem esta repetição.



