Por vários dias, ao sair da minha mentoria, a minha mentora me convidava para tomar um café, naquelas cafeterias goumert que vem o café com o pedaço de bolo. Eu sempre dava uma desculpa e não ia (meu pensamento era, ah não vou resistir e vou acabar com a minha dieta). Até que um dia aceitei, pois já estava ficando chato, ela sempre convidava e eu não aceitava.

Chegando lá, fiz meu pedido tal qual o dela. Quando chegou, nosso pedido, demos o primeiro gole e comemos o primeiro pedaço. Em seguida ela me perguntou. “O que você está comendo?” Eu respondi: “Ué, o mesmo que você. Café com leite e bolo de chocolate”. Aí ela me respondeu: “Não, eu estou comendo um saboroso bolo de chocolate e tomando uma xicara de café com leite incrível”. Eu logo retruquei: “mas o que tem de diferente do meu? E ela disse: Eu estou comendo e saboreando o alimento e você além de estar comendo e saboreando, está se sentindo culpada por fazer isso. Consegue perceber a diferença?

A culpa que você carrega, te faz engordar. Porque você come e sente-se culpada, frustrada por não ter conseguido resistir, dizer não, fazer uma escolha mais saudável. Aí você vai e lança o “chicote” sobre você mesma.

É fundamental que você mude o seu diálogo interno. Pare de dizer a si mesma que não pode, pare de se culpar. Qual foi a última imagem que ficou na sua cabeça? Que você não pode, que é proibido, que você está em privação. E privação gera compulsão.

O segredo para diminuir os pensamentos obsessivos pelas comidas é começar a trabalhar a mente para não classificá-las como “ruim” ou “bom”, nem como “proibido” ou “permitido”. Mas sim como “alimentos”.

Assim, você assume o controle e tem o poder de escolher e tudo bem se você comer um pedaço, pois no instante seguinte você poderá escolher retomar a sua dieta.

Quando mergulhamos na negatividade dos pensamentos, devido à falta de controle na comida, e começamos a acreditar que somos incapazes, é aí que nos afundamos ainda mais no descontrole, pois o desejo parece irresistível.

Por isso não se sinta culpada, aceite e tenha em mente que você sabe fazer escolhas saudáveis, pois está no controle e está fazendo o melhor a si mesma.

E agora me responda: Você se sente culpada todas as vezes que sai da sua dieta? Conte aqui abaixo nos comentários.

Abraço.

Andrea Romão

Psicóloga e Coach de Emagrecimento