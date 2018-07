Você está sendo consumido pela viva que vive, com seus problemas emocionais, financeiros, insatisfações, frustrações, falta de alegria e prazer?

Você sabia que as pessoas estressadas têm uma propensão maior a enfermidade? A Organização Mundial da Saúde tem dito que mais e 80% das doenças são originadas pelo estresse.

E é você quem escolhe viver assim. A renovação dos nossos neurônios todas as manhãs te dá a oportunidade de renovar a sua vida, de recomeçar, de se desprender do passado e escolher viver o presente e pensar positivamente no futuro. As escolhas e as decisões que você forma são fundamentais para você ter saúde, saúde na alma, na mente e no corpo. Porém a pergunta é: “Você está disposto a fazer esta mudança? ”

Saiba que precisa tomar cuidado com isto, a consequências desta escolha não afeta só a sua vida, ela vai até a sua descendência. Há uma ciência chamada epigenética que estuda a relação que há entre os pensamentos e a genética que aponta que nossos pensamentos sejam positivos ou negativos podem interferir em nosso DNA e o que passamos adiante para nossos filhos é o nosso DNA. Se você pensa sempre de forma pessimista, se olha a vida de forma negativa, isto pode interferir em seu gene e estes genes são passados para seus filhos que recebem na mesma propensão.

Então quero te dizer que a escolha é sua: viver uma vida de inferno ou viver bem, crer e escolher uma vida de alegria e satisfação.

Gostou da dica? E agora, qual vida você escolhe, a vida de céu ou a vida de inferno? Me CONTE aqui embaixo!

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento