Você acha na comida uma fuga para resolver seus problemas que com certeza não serão resolvidos com a comida?

Você sabe que com este comportamento acaba criando outro problema, não é? Além de engordar, o fato de você buscar a comida nestes momentos não irá o seu problema e além disto, você criou um vínculo com a comida.

E qual é o vínculo? Estou triste, ansioso, nervoso ou preocupado a comida neste momento me dá conforto, me acalma me alivia. E você criou este vínculo nem apenas uma vez que comeu diante destas emoções. Seu cérebro registrou e passará a fazer buscar a comida sempre que sentir-se assim.

Então todas as vezes que surgirem estas emoções diante de um problema, resolva seu problema, não crie outro.

Gostou da dica? Então MARQUE um amigo que pensa que resolve os problemas comendo.

Abraço.

Andrea Romão

Estrategista em Emagrecimento