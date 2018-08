Hoje vamos continuar falando dos possíveis erros que cometemos sem perceber e que destroem nosso emagrecimento.

O terceiro erro que cometemos é TER MEDO. Uma outra maneira de fazer dar tudo errado em nosso processo é ter medo. Tem muita gente que se diz corajosa, eu não tenho medo, mas na hora em que a caixa de ferramentas se abre, foge… medo do que eu vou encontrar aqui dentro? Será que eu quero ver? Nós temos medo sim, Medo do fracasso? Medo de não dar conta? Medo de conseguir e não saber lidar? Medo de não conseguir? Medo de não conseguir se controlar diante da comida? Medo se pesar-se? Medo de olhar-se no espelho? Medo de julgamentos?

O medo paralisa, de um jeito que eu posso afirmar claramente que é uma das maiores razões pela qual as pessoas desistem de seus objetivos.

Porém, tem uma coisa que quero compartilhar com você e tenho certeza que fará todo sentido. O maior medo que as pessoas têm é o medo do desconhecido. Você pensa que seu medo é de fracassar, mas na verdade o seu medo é do que pode acontecer se fracassar. Você acha que seu medo é de ser rejeitada, mas na verdade você tem medo do que pode acontecer se você for rejeitada.

E a pergunta é: o que de pior pode acontecer?

Faça esta pergunta a si mesmo diante do seu medo e elimine-o.

O quarto erro que cometemos é NÃO ASSIMIR RESPONSABILIDADES. Eu poderia ter escolhido ser aquela menina triste, rejeitada, gorda e doente.

Nós somos quem escolhemos ser. O PROBLEMA É QUE A MAIORIA DAS PESSOAS PREFEREM fazer o papel DE COITADA, de VITIMA DA SITUAÇÃO. Porque? Porque é mais fácil, tira a responsabilidade do seu colo. Porque a culpa É SEMPRE dos outros, das coisas, das pessoas, do mundo ……não emagreço por isso, não sigo a dieta por aquilo, meu trabalho, não tenho tempo, a vizinha, o marido, a esposa, os filhos, tudo é motivo para você procrastinar a sua transformação.

Desta forma você passa a ser a eterna sofredora. Fica o tempo todo culpando tudo e todos e não pára para perceber que isto te impede de ir para ação, partir para cima. Não está no outro a forma como vc deve agir, sentir e viver. Está em você.

E o quinto erro que cometemos e que nos impede de emagrecer é: NÃO SE AMAR. Sobre isto eu tenho falado insistentemente. Aqui nas lives, nos textos, nos vídeos e nos meus atendimentos. Se você se olha e não se aceita, não gosta do que vê. Qual a mensagem que você para o seu inconsciente? Você cuida daquilo que não gosta? Você dá carinho para aquilo que odeia? Então, todas as vezes que for cuidar de si, seu inconsciente entenderá que entrará em sofrimento e não irá permitir.

Antes de emagrecer você precisa amar-se verdadeiramente senão quiser ser sabotada pelo próprio inconsciente.

Trouxe esta palavra para você para mostrar o quanto é importante termos algumas atitudes, muitas vezes simples e que podem nos ajudar e muito. Se continuar agindo desta maneira esteja certo de que tudo continuará dando errado. Então acredite que você pode ser o que quiser, e pode ser o melhor que puder. Seja melhor do que você mesmo a cada dia.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento