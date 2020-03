foto: Pixabay

Tem menos de três meses que mudamos de cidade. Junto, quase tudo na vida mudou: a casa, a escola das crianças, médicos, o trabalho, amigos, a rede de apoio, a funcionária doméstica. Aliás, por incrível que pareça, é dela que eu tenho sentido mais saudade. Nunca imaginei.

Não sei se você já se deu conta do quanto essas pessoas que cuidam do que temos de mais importante são importantes na nossa vida. A relação com elas pode fazer de nós pessoas melhores. Depois de oito anos de estabilidade e parceria com a Marilene, estou pelejando pra tentar acertar com alguém em casa e com as crianças. Estou a caminho da quinta pessoa, em menos de três meses. Nem cabe explicar aqui os diferentes motivos do porquê não deu certo ainda.

Tudo isso pra dizer que esses dias me vi lamentando, exausta de tanto buscar, ensinar e não consegui interromper as buscas por alguém que vai conviver mais conosco do que o resto da nossa família. Pouco depois, veio a voz da consciência e um sentimento de culpa também: “Isso não é nada diante do drama das pessoas que perdem tudo e até parentes com as chuvas.”

Não é nada mesmo! Adaptar-se a tantas mudanças é complexo, às vezes sofrido, não dá para negar. Mas milhares de pessoas estão enfrentando desafios muito maiores, que se repetem e nem têm prazo pra terminar. Tem gente que precisa mudar de casa pra deixar de correr riscos, mas não consegue. Tem gente espera há anos soluções pra rua onde vive deixar de alagar. Entra ano, sai ano, entra mandato acaba mandato, e a solução nunca vem. Tem gente que convive com o perigo em área de encosta porque não pode pagar lugar melhor pra morar. Tem gente que dá duro na vida – ah, se tem – e não consegue romper o ciclo de pobreza pra melhorar.

Fico com o coração partido toda vez que encontro com essa realidade nas ruas ou a cada nova reportagem. Na nova vida, a empatia tem se intensificado. Afinal, são pessoas que sofrem como a gente, que sonham como a gente. Pessoas que também têm filhos e que, assim como eu e você, esperam que eles cresçam com saúde, segurança e que tenham boas oportunidades na vida.

Aliás, a segurança é um problema crônico. Ontem, fiquei arrasada, mais uma vez, com a história de uma mãe que soube pelo patrão do filho que o jovem padeiro, que sonhava ser paraquedista do exército, não chegou pra trabalhar logo cedo. Essa mãe rastreou o celular do menino e descobriu que o aparelho estava numa delegacia da Baixada Fluminense. Ela saiu correndo atrás do filho e, ao chegar lá, até surpreendeu a polícia. Foi quando ouviu, na maior frieza, que o rapaz, de 18 anos, estava morto. A mãe, com razão, não aceita a versão de que o menino trocou tiros com a polícia no caminho do trabalho. Afinal, nem arma ele tinha.

Alguém tem dúvidas de que esse caso não vai ser esclarecido? Como milhares de outros que atingem, todos os dias, negros e pobres brasileiros.

Aí você, que fica indignado com a falta de solução para problemas sociais seríssimos mas não sabe o que fazer pra conseguir ajudar e se sente impotente, para e pensa: os problemas que te afligem e dos quais você se queixa não são nada diante de tantas dores que nos cercam. Você passa a entender que sempre teve mais motivos para agradecer do que para se queixar. E se convence, dia após dia, do que é benção e privilégio. Reforça a convicção de que tem muitos privilégios na vida. Enxerga a desigualdade todo o tempo. Sofre. Mas consegue transmitir esse olhar sensível para os filhos.

Pode ser que você, assim como eu, não consiga fazer muito e se frustre. Mas, com essa consciência, você se humaniza. Pensando bem, isso já é um ponto de partida importante pra todo o resto que precisa mudar.

