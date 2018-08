* Você pode ter achado tudo piegas, cafona, o fim dos tempos. Uma cerimônia totalmente desconectada com a realidade no mundo. Fato. Mas há quem, ainda assim, se encante. #SouDessas.

Então, por que a gente adora?

Porque é tudo tão bonito, que faz a gente sonhar.

Mesmo quando o mundo real faz a gente chorar.

Porque quando a gente se envolve com uma história, a gente se envolve.

Pode ser um filme, uma série, um livro. E quando tudo dá certo, a gente vibra. Simples assim.

Porque é tudo tão irreal que, quando é Real, a gente se impressiona.

Porque dá gosto ver uma plebléia, filha de mãe negra, divorciada e americana, ter chegado lá na realeza. Britânica. Esse lugar inatingível.

Porque apesar da gente viver rompendo com a ideia de que mulher NÃO tem de ser princesa, a gente se encanta quando vê toda a beleza.

Porque não precisa ser cristão para admirar uma igreja daquela. O altar, os vitrais, os brazões dependurados, as flores da decoração, as roupas dos reverendos. Até o piso é perfeito.

E a cerimônia? Um show à parte. Um coral de meninos fofos. Um coro formado principalmente por cantores negros cantando “Stand By Me”. Um jovem músico negro arrasando no violoncelo. Tapa de luva no preconceito.

A gente ama porque, pra quem já se casou, ouvir as mensagens numa cerimônia de casamento te faz relembrar do seu momento. Dá até saudade (ainda que breve) daquele amor idealizado, perfeito, tão diferente da realidade do casamento.

Porque o príncipe não é lá um homem bonito (na minha humilde opinião, claro). Mas é um charme! E a gente ama homens charmosos. Aliás, a gente ama príncipe, que não vira sapo. Rá.

Porque aquela carruagem só não é mais linda que a do filme da Cinderella.

E aqueles cavalos perfeitos, com enfeites vermelhos na cabeça?

E o cenário daquelas cidadezinhas europeias que a gente tem vontade de trazer de volta para casa…

A gente ama casamento real porque o povo é demais. Faz o cenário perfeito ficar vibrante e ainda arranca risadas. Quem viu “I want to marry Harry!” nas camisetas estampadas?

A lista é interminável. Mas a gente ama, principalmente, porque é tudo perfeito. Ou, pelo menos, parece. E porque histórias de amor romântico são deliciosas. Mesmo quando a gente sabe que amor de verdade não é nada romântico.

Viva os noivos!

E bora voltar a encarar a nossa vida real. Com “r” minúsculo mesmo.

