fonte: Pixabay

“Creia que tudo, exatamente tudo, vai cooperar para o seu bem!”. “Seja forte e corajoso (a). Você vai vencer!”. “Você vai colher sim, vai ter festa sim. Continue firme, encha o teu coração de fé e siga em frente. Desistir não é pra você.” Não importa a dificuldade, se ela existe, a sensação é de que a mensagem foi escrita pra você.

E assim, de palavra em palavra, todos os dias, milhares de pessoas recebem mensagens de fé que brotam no coração de uma paulistana de 35 anos. O nome dela é Michelle. Michelle Coutinho, a mãe do Chrystian e do Pablo. Já são 12 anos nesse propósito que começou sem pretensão de se tornar o que é. Hoje, o trabalho alcança leitores em 53 países!

A caminhada até a construção desse público fiel e, principalmente, na construção da fé inabalável não foi fácil. Aliás, foi de muitas provações. O início do ministério coincidiu com uma época de muito sofrimento. Michelle tinha um filho de 5 anos e ela e o marido, Sandro, queriam aumentar a família. Ao longo de seis anos, enfrentou cinco abortos espontâneos, entre o segundo e o terceiro mês de gestação.

“Entrei em crise”, confessa.

Depois da segunda perda e em meio a dificuldades no trabalho na área de vendas, Michelle decidiu compartilhar versículos diários com colegas e para contatos de email. Desde o começo, passou a receber todos os dias agradecimentos e testemunhos de pessoas dizendo que parecia que ela sabia dos problemas pelos quais estavam passando. Foi aí que ela teve um despertar: entendeu que o trabalho em semear as palavras tinha um propósito. Ao mesmo tempo, ela pos sentido no sofrimento com tantas perdas gestacionais. Michelle diz que entendeu ali que a dor que sentia era para que ela pudesse testemunhar e dar esperança a outras pessoas.

“A gente fica mais sensível nos momentos de sofrimento. Eu era só uma religiosa, que ia à Igreja. Mas eu pedi a Deus pra falar comigo. E comecei a entender a palavra de forma diferente. Foi quando comecei a colocar em prática na minha vida aquilo que eu estava lendo”, explica.

Mas essa fé não cai do céu. É um exercício, diário. É escolha. Muitas vezes, se a “resposta” demora, dá desânimo. E muitos desistem de acreditar que há algo maior que possa fazer coisas grandiosas. Ela resistiu, confiando. E quer encorajar as pessoas que a acompanham a persistirem, sem duvidar. Nessa caminhada de fé, Michelle ensina: “No mundo nós teremos aflições. Mas precisamos ter bom ânimo. E a fé traz isso. Precisamos acreditar que Deus não nos abandona. Ele está nos amparando.”

A vida te desafia. No caso dela, apesar da fé, as provações se intensificaram. Michelle voltou a engravidar outras três vezes e perdeu todas. Ela diz que chegou num ponto que desistiu de tentar e se confortou aceitando que “não eram os planos de Deus” para vida dela. Pediu filhos espirituais, no entanto, que vieram com o ministério. Aí, seis anos depois da primeira tentativa, a surpresa: a gravidez do caçula Pablo.

“Eu já era feliz com um. Mas a gente quis muito ter um segundo. Eu me alegro pensando nos choros que eu tive para chegar até aqui. Hoje eu consigo entender que Deus tinha um propósito na minha vida e agradeço a oportunidade de tocar corações”.

As palavras de fé, que nasceram com o sofrimento, passaram a fazer parte da vida e da rotina dela. Mas como elas se transformam em mensagens inspiracionais de fé que pra tanta gente? Michelle explica: “A palavra do dia é como se fosse um diário. Eu comecei a compartilhar com as pessoas aquilo que Deus falava comigo!”. Todos os dias, os pensamentos e frases que surgem são ligados a algum versículo da Bíblia que ela conhece. “Eu coloco ali as minhas experiências”, revela.

Hoje, além do blog “Palavra do Dia”, Michelle Coutinho administra uma página no Instagram – @palavradodiacoutinho – que tem mais de 230 mil seguidores buscando conforto e o fortalecimento da fé. “Eu consegui vencer, lendo e acreditando que Deus faria algo na minha vida.”

Além do trabalho de semear palavras de fé, há dois anos, Michelle criou com o marido o projeto “Natal no Sertão”, que leva doações para o interior do Piauí. Eles passam a semana do Natal por lá e ainda preparam a ceia para moradores com alimentos doados.

Depois de tantos anos de experiência tocando vidas, Michelle recomenda: “Todos nós nascemos e não sabemos o que será … A gente só tem uma certeza: a de que um dia a gente vai embora. Somos limitados, não sabemos qual será o nosso prazo. Por isso, nós temos de viver todos os dias como se fosse o último. Amar hoje, abraçar hoje, fazer o bem hoje.”

*O Mãe Sem Receita também está no Instagram: @maesemreceita