foto: Pixabay

Se tem um negócio que me irrita é esse tal de “novo normal”. Tanto quanto unha raspando em quadro negro.

Pior: o termo virou argumento até de propaganda e marketing. Romantizaram e gourmetizaram a dura realidade atual. Afinal, onde inventaram isso? Alguém está falando assim lá na China ou nos Estados Unidos? Nem dei Google pra tentar checar numa fonte de notícia confiável.

Tirando as novidades da rotina de empresas do Vale do Silício ou de outras mais moderninhas e preocupadas com a saúde dos funcionários, de resto, não vi nada que possa ser considerado normal. Ou novo.

Diga aí:

⁃ Andar de máscara o tempo todo. Vai ser normal quando?

Não sei por quanto tempo vamos precisar usar – socorro!, mas normal não há de ser nunca. E ainda tem o anormal, que é sair sem ela, desafiando o vírus, em plena pandemia. Tenta fazer isso na Europa pra ver…

Mais:

⁃ Mãe ter de se virar nos 30 pra tentar dar conta de tudo que já fazia antes e, agora, ainda ter de acompanhar as atividades escolares dentro de casa!

Aulas ao vivo, vídeos, lições, ateliê, corta-cola-inventa e até atividade de educação física pra liberar a energia represada, só que com corrida pelos corredores e/ou na cabeça do vizinho! Eu, hein, normal é que não pode virar. Já pensou passarem a naturalizar essa carga?!

Daqui a pouco a gente começa a ouvir ainda mais por aí que “mulher é tudo louca, isso é normal.” Como se a frase não fosse mais do sempre péssimo hábito de deslegitimar tudo que contribui para a nossa exaustão diária.

– Pai de aluno “tô pagando”.

Falando em escola, mais anormal do que tentar administrar todas as atividades é ver pai e mãe pressionando a escola pra entubar atividade nas crianças e com aulas num turno inteiro até para os pequenos, só para os filhos ficarem ocupados, “aprendendo”. Grudados com a cara na tela? Cadê normal nisso? Eu, hein!

Aliás, alguém está dando conta de fazer tudo? Aqui em casa, meus filhos já estão exaustos! Eu, então, nem se fala. Não fosse a análise, pra me ajudar a encontrar saídas e desapegar, já teríamos todos pirado como, infelizmente, está acontecendo com milhares de pessoas. Os efeitos na saúde mental já são chamados de quarta onda da pandemia.

Mas nessa outra onda de querer fazer parecer normal o que nunca será, tem sintoma pior: Festa junina da escola online! Peraí… só junina não. Disse que tem julina e até agostina. Ou seja, não é novo. Mas, na pandemia, também não é normal! Pode dizer que é fofo? Isso pode. Ou que vai virar foto pra história. Mas, sinceramente, a gente está precisando é aliviar a carga desse momento. Em vez de arranjar mais serviço com decoração e cardápio típico pra festinha escolar dentro de casa!

Detalhe importante: Quer comemorar como no Nordeste? Então, divirta-se. Mas daí a querer que todo mundo dê conta, já é outra história. Não pode virar mais uma atividade, como se fosse normal.

Tem mais…

Você já viu propaganda de alguém lavando compra? Cebola, batata, fruta com casca, saco de produto não perecível e até de limpeza? Pois então, isso sim é novo. E vamos continuar fazendo por um tempo, mas já estamos de saco cheio porque normal não é.

Ah, cadê normal em show de música dentro de condomínio? Deve ser um novo tipo, à lá Corona Festival!

Agora, como é que pode chamar isso de novo normal, gente?! Cadê normal nisso?

Novo mesmo – e que também nunca será normal, convenhamos, é se jogar na pandemia achando que se pegar coronavírus vai sair vivinho, sem problema, sem sequela e não vai correr o risco de contribuir pra morte de ninguém. Isso sim é bem novo! Made in Brazil. Normal pra você?!

*Vem pro @prisemreceita no Instagram. Vem, gente! Bora rir pra não chorar.