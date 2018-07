“Nana Nenê” foi o primeiro livro que li depois de ser mãe.

Queria aprender as receitas pra conseguir fazer o filho dormir à noite inteira. Deu certo, pra minha felicidade. Não apenas pelo livro, mas porque o bebê era super saudável, porque tive um tanto de sorte e também porque consegui ser firme na hora do choro.

Além disso, me conectei facilmente com as dicas do pediatra, que estavam de acordo com o que diziam os autores Gary Ezzo e Robert Buckman no livro sobre o sono dos bebês.

Mas e quando as dicas dos livros não funcionam pra você? E quando uma receita não sai como prevista? Quando um manual não se aplica?

Isso é muito mais comum do que a gente imagina, até ver acontecer. Até ser mãe…

Por isso, na maternidade e na vida, muitas vezes, a gente é obrigada a criar, sem receita.

Tem autor bacana falando sobre isso também. Não vejo a hora de comprar o novo livro da psicóloga e filósofa americana Alison Gopnik “O jardineiro e o carpinteiro”, que ainda não foi lançado no Brasil. Ele traz uma metáfora incrível sobre as relações humanas e sobre a maternagem e mostra que as crianças não devem ser moldadas de uma única maneira.

Quer entender por quê? Aperte o play.