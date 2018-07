Conciliar a vida profissional com a maternidade é um desafio para muitas mulheres. Mesmo para aquelas que amam o trabalho e são donas do próprio negócio.

Na entrevista de hoje, você vai conhecer a história da sócio-fundadora de um dos maiores e-commerces de moda do país. No bate-papo, a empresária Ana Isabel de Carvalho Pinto relembra o lançamento do site, que aconteceu praticamente junto com o parto da segunda filha. Ela conta também histórias surpreendentes, como a da primeira viagem a trabalho apenas 15 dias depois do parto! Para aliviar a pressão da amamentação, a empresária precisou tirar leite com a bombinha dentro de um táxi, no caminho do aeroporto até o local do compromisso.

Depois de quatro anos de muita correria, Ana hoje enfrenta um dilema muito comum entre as mulheres: o que fazer para ter mais tempo para os filhos?

