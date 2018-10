foto: Pixabay

Temos bastante verde no quintal aqui de casa. Verde é esperança, né? Mas o Ferreira, o jardineiro, só aparece de vez em quando. Ah, esse Ferreira! É ele quem escolhe quando vai bater na porta. Se some mais do que o normal, a gente liga para ele se lembrar de nós.

De uma visita à outra, vira e mexe, a grama cresce mais do que devia. Ou, fica seca em alguns cantinhos do jardim e deixa a terra aparente. Bonito não é. Mas, a gente tem tanta coisa para se preocupar que, de uma certa forma, já aprendeu a aceitar ter o jardim de casa assim parte do tempo. E tudo bem.

Por outro lado, temos um tanto de arvorezinhas frutíferas – pitangueira, jabuticabeira, umas menorzinhas de amora, romã, laranja lima, e até uma de acerola nova, que a gente replantou depois de anos tentando tratar a que ficou doente. Mas elas também têm seu próprio tempo. Cada uma delas. E nem adianta pensar em ligar pedindo ajuda pro Ferreira. Não dá para acelerar a colheita. É assim. E está tudo bem.

Difícil é saber esperar o tempo indefinido na nossa vida. O tempo que vai além das estações. O tempo da dúvida, o tempo do medo, a tempestade… O tempo do outro. O tempo de Deus. O tempo bom.

Como é duro esperar por esse tempo.

Eu mesma passei muito tempo plantando, plantando… Mas, num terreno que se demonstrou infértil. Fiquei anos apostando e nada. É duro quando descobre que não foi capaz de perceber ou de se encorajar pra mudar de solo antes. Mas são tantas variáveis, que a gente se perdoa. E tudo bem.

Às vezes, acertamos em cheio. Noutras, não. Mas, não dá para descuidar da semente. Nunca. Afinal, somos os jardineiros da nossa própria vida.

O tempo te testa. Chove, em vez de fazer sol. A terra te põe em dúvida. Será que vai dar frutos? Você é posto a prova. Quase que o tempo todo.

Mas, por outro lado, quando você descobre o poder da semente e tem clareza do propósito, você se encoraja, se fortalece. Pra enfrentar a dúvida, o medo.

Seja como for, como jardineiros, temos de sair semeando, em busca da terra boa. Nunca esquecer que há tempo do plantio e tempo da colheita. E aprender a dar tempo ao tempo.

** Hoje tem vídeo. Sobre a maravilhosa história do Bambu chinês e a analogia com a nossa vida.

