foto: Pixabay

Tentei fugir, mais uma vez. Queria encarar tudo no lema Hakuna Matata = tá tudo bem. Mas o escapismo não durou nem duas semanas. Bem menos que o tempo de Simba no mundo encantado, antes de virar Rei Leão. Afinal, não dá pra fechar os olhos e trancar o coração pra realidade ao nosso redor sob o risco de, depois, só ver a terra destruída, sem entender nada.

Nesses últimos dias, ouvi atenta e chocada à série infindável de declarações cheias de preconceito, desumanidade e até de informações inverídicas, algumas baseadas em “sentimentos”, por parte do presidente. A cada nova pérola, produzida numa velocidade ímpar, me pergunto e escuto ao redor: “Mais uma? Como pode?”

“Ah, mas por que dar importância à isso?”, uns dirão. Esses devem ser feito Timão e Pumba, no filme blockbuster da Disney. Tem quem ache engraçado até e pense: “O presidente se mete em confusão porque não ensaia discurso. É gente como a gente!”. Ops! Sentado na cadeira de presidente? Pode isso, produção?

Eu faço parte do time que não consegue sequer pensar nas coisas que ele tem coragem de dizer. Sou do time que está empenhado, dando duro para semear respeito, tolerância, ética. Às vezes, é desafiador até ensinar. Mas não dá para desistir! Sou do time que não relativiza barbaridades. Do que sabe que dá um trabalho danado pra cuidar e construir, qualquer coisa na vida. Mas que pra destruir, são dois palitinhos. Quem está nesse time, preocupado com o presente e com o futuro, não consegue fingir que está tudo bem. Hakuna Matata não se mantém na tempestade.

E são muitas nuvens. Nos últimos dias, ouvimos que no Brasil não tem fome; que nordestino é tudo paraíba, que só vegano se preocupa com o meio ambiente (eu, hein! Na hora das tempestades, enchentes, calor intenso, incêndio e falta d´agua, todo mundo se desespera, né?!). Ouvimos que o Inpe mente sobre o desmatamento, que cresceu no país… Aquela de que trabalho infantil dignifica, já ficou “antiga”. Mas a mais chocante dos últimos dias, foi a que mexeu com a família de uma vítima do regime militar, Fernando Santa Cruz Oliveira.

É pra ficar abismado. Mas confesso que, como mãe, fiquei aliviada de saber que a mãe do desaparecido, dona Elzita, viveu 105 anos, mas morreu há pouco tempo, sem ouvir a declaração do presidente. Os registros oficiais mostram que essa mãe lutou como uma leoa, durante anos, pra tentar descobrir o paradeiro do filho. O estado reconheceu que ele foi vítima do regime militar, mas o corpo nunca foi encontrado. Aí, Bolsonaro, que nega a ditadura no Brasil, decidiu, mais uma vez, ignorar as informações oficiais. Disse que se o filho de Fernando, o hoje presidente da OAB Felipe Souza Cruz, quisesse saber do paradeiro do pai, ele contaria. Quanto desdém com a dor e com a memória alheia.

O reconhecimento oficial da responsabilidade do estado no desaparecimento de pessoas na ditadura foi resultado de uma lei de 1995, que criou a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos. Esta semana, depois das críticas do órgão à declaração de Bolsonaro, a Comissão sofreu uma investida do governo. As famílias que até hoje buscam reparação se sentiram desrespeitadas. É uma revitimização.

“O fato de uma comissão de estado, dos membros serem nomeados pelo presidente, não significa um cheque em branco, para que seja nomeada qualquer pessoa. Você não pode nomear pessoas que tenham perfil contrários àqueles direitos, porque foi reconhecido por lei. Essa contradição é inaceitável do ponto de vista jurídico, político e social.”, explicou o procurador regional da República em São Paulo, Marlon Weichert.

É óbvio que nem todo mundo se choca com as declarações, nem com as decisões do presidente. Tem gente que bate é palma. Mas a história de Fernando Santa Cruz foi emblemática. Até apoiadores, políticos e autoridades, chamaram de inaceitáveis as declarações sobre o pai do presidente da OAB.

O jurista Miguel Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, disse que a atitude configura “fascismo cultural”. “Nós estamos, realmente, dentro de um quadro de insanidade, a mais absoluta. Não é mais caso de impeachment, é caso de interdição”, afirmou. O ministro do STF Marco Aurélio Mello pegou mais leve. “Tempos estranhos. Aonde vamos parar?”, afirmou.

Nem o macaco do Rei Leão, o Rafiki, que prevê o futuro, poderia responder…

Mas há esperança. A artilharia verbal alimenta instituições e poderes independentes e fortes. Com a imprensa livre, pra nos mostrar o que é verdade ou não, fica menos difícil. Mas se você acha, por exemplo, que as instituições não prestam e ainda não se deu conta de que o negócio está absurdo de verdade, talvez, no fundo no fundo, você acredite que dê para viver sempre à lá Hakuna Matata: ignorando a sua natureza, de animal racional, e nem ligando se o “reino” vai ser destruído.