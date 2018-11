foto: Pixabay

Era pra ter sido tudo como planejado: sai cedo, se diverte sem beber, já que você não gosta mesmo de bebida alcóolica, ainda bem, preenche a alma de alegria no reencontro com as amigas do antigo ginásio que você não vê há anos e só acompanha pelas redes sociais, e volta cedo pra casa. Afinal, a manhã seguinte – hoje – é sempre pauleira e você sabe que toda vez, se dormir tarde, acontece igualzinho.

Na hora que o despertador toca você tá podre de verdade e pensa:

“Ai, não acredito. Já tá na hora? Eu precisava dormir só mais um pouquinho… Só mais um pouquinho…”

Aí, você sofre porque já sabia que ia acontecer isso de novo. Afinal, quase toda vez, quando você vai ficando, é assim. Mas, na véspera, ali, junto com elas, enquanto se diverte, conversa de tudo, ri, tira fotos e pede pra ver fotos daquelas pessoas de quem você não se lembra mais, simplesmente, você não conseguiu ir embora. Assim…

“Meia noite, já? Gente do céu, tenho que ir… Senão, amanhã, tô ferrada.”

Mas a dona da casa é uma ótima anfitriã, não tinha garçom dizendo que a cozinha ia fechar e, realmente, valia a pena ficar mais. Estava tão gostoso… Pena que não era sábado.

Aí, coragem, você levanta. Aqueles 10 minutinhos que queria a mais só servem pra você ficar repassando os compromissos do dia na cabeça. Nem o corpo descansa. Ou seja, é melhor levantar logo para não perder tempo. E, assim, seguimos pra mais um dia. Pouco depois das oito da manhã, você já está quase terminando o texto, enquanto uma filha já está na escola e o outro ainda dorme.

Aí, você pensa: já que a vida sempre é feita de escolhas, apesar do cansaço, da cara amassada e dos olhos custarem a ficar abertos daqui umas horas, está tudo bem. É verdade que teria sido melhor ter dormido mais cedo, mas, no fim das contas, foi uma felicidade ter passado aquelas horas se divertindo com elas.

Encontro com as amigas é sempre uma delícia. Vale o esforço. Abastece o coração e alma.

Melhor terminar por aqui e publicar logo, porque, daqui a pouco, começa aquele compromisso e você ainda tem de tomar café e chegar com a cara boa.

Bom dia, gente!

*Hoje tem vídeo sobre conquistar o prazer de ser do jeitinho que a gente é.

Vem pro Mãe Sem Receita no FB e no Instagram também – @maesemreceita. Toda hora tem coisa nova por lá. Vem, gente!