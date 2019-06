foto: Pixabay

Uma cena muito comum entre crianças que assisti esses dias me fez lembrar da confusão toda em que se meteu o jogador Neymar, acusado de estupro por uma modelo que estava no anonimato, até as imagens dela terem sido divulgadas nas redes sociais pelo jogador ou pela assessoria dele. (Que tipo de assessoria toma uma decisão que pode ser enquadrada como crime? Não sei…)

Bom, voltamos à tal cena: duas crianças estavam brincando de lutinha. Coisa bastante comum, principalmente, entre irmãos. Um empurra pra cá, o outro pra lá, enquanto se divertiam. De repente, o mais forte sobe em cima da pequena, senta na cintura dela e prende pelos punhos os braços dela na lateral do corpo. Era uma brincadeira consensual, não se esqueçam! E sem nenhuma conotação sexual, obviamente. Mas a irmã começa a gritar: “Para, me solta!” O menino rebate: “Você queria lutar. Agora, não vai sair!” E a pequena insiste: “Me larga, você vai me machucar, solta!”

A brincadeira acabou ali. Óbvio! Estava tudo muito divertido entre eles, até a mais nova não querer mais. Se eu não tivesse visto, talvez aquilo acabasse em briga. Mas imediatamente, eu determinei: “Para! Se ela tá dizendo pra parar, você tem de saber ouvir! E respeitar.” E foi o que aconteceu.

Nem todo mundo faria a mesma coisa, afinal, cada um enxerga as coisas de um jeito. Alguns talvez pensassem: “Ninguém mandou a menor tentar medir forças! É assim que aprende.” Mas o fato é que brincadeira só é brincadeira quando está legal para todo mundo. Se alguém passa a se sentir incomodado, ofendido ou agredido, deixa de ser brincadeira! Essa é uma verdade para tudo na vida. Começou se divertindo com a lutinha e na hora H deixou de ser legal e mandou parar? Tem todo o direito.

Da infância à juventude… Da juventude à fase adulta… E pra sempre. Não importa o motivo, nós podemos mudar de ideia! Aliás, o homem sempre pode. A mulher não pode por quê? Quem fica frustrado tem de engolir a frustração e aceitar. “Ah, mas é um absurdo. Imagine a mulher receber uma passagem para ir até Paris só pra dar e, chegando lá, desiste na cara do gol?” É uma possibilidade. Faz parte do jogo. A metáfora com o chá na propaganda feita pela polícia da Grã Bretanha contra o abuso sexual esclarece bem essa questão. https://www.youtube.com/watch?v=ckUYhFrVJlc

A história que está na boca dos brasileiros me fez entender, definitivamente, o que é a tal cultura do estupro, tão comum no país. E quem me ajudou a compreender com clareza isso foi a pedagoga argentina, naturalizada brasileira, professora na Universidade Federal do Ceará e blogueira feminista Lola Aronovich. No blog “Escreva Lola Escreva”, ela escreveu:

“Você aí que correu pro gol pra chamar Neymar de menino e a moça de vagabunda, você está ajudando a difundir o que nós chamamos de cultura de estupro. Uma cultura que sempre culpa a vítima e que faz com que um grande número de mulheres não denuncie.”

Eu, pessoalmente, reconheço que o vídeo em que a modelo Najila Trindade de Souza dá um tapa no Neymar e tenta gravar uma agressão no dia seguinte ao suposto estupro é um desastre. Aliás, só pesa contra ela, porque o jogador pede para moça parar de bater nele. No entanto, eu também compreendo que a tentativa dela fazer a gravação pode (PODE) ser uma consequência da violência que a jovem afirma ter sofrido na véspera. Lola, a especialista, explica:

“É uma coisa assustadora, mas boa parte das mulheres transa com o mesmo cara depois de ser estuprada. Há muitos casos de mulheres que são estupradas e se encontram com o sujeito outra vez, e são estupradas de novo. Quem não entende como isso é frequente deve pensar que estupro só é cometido pelo total estranho numa rua deserta à noite. 70% dos estupros são cometidos por conhecidos da vítima. Na maior parte das vezes, a vítima não corta contato com o marido, namorado, chefe, pai, tio, amigo etc que a estuprou. É até um mecanismo de defesa: ela transa com ele novamente para tentar se convencer que não foi estupro.”

Pra se convencer de que não foi um estupro. Alguém tem ideia do quanto deve ser sofrido ser vítima de uma violência, quando você muda de ideia ou quando não quer alguma coisa?

Ainda é cedo para pensar no desfecho da história que já tem uma torcida gigantesca a favor de um lado. Mas isso nem é o principal aqui. O mais importante é que a gente tenha a clareza de que ninguém é obrigado a dar continuidade ao que não quer mais. Todo mundo tem o direito de mudar de ideia! E isso a gente deve ensinar. Das lutinhas entre irmãos até os rala e rola da vida, não é não!