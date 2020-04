foto: Pixabay

A Páscoa chegou e nós estamos aqui, isolados. Também passei o meu aniversário assim. Não é quarentena. É isolamento, afinal, já somos três de quatro pessoas da família com sintomas do novo coronavírus em casa. Eu, meu marido e minha filha caçula. E apesar do desafio que já tem sido e que será superar esse período vigiando a saúde, bebendo muita água, fazendo exercícios respiratórios e pedindo a Deus para que os sintomas continuem leves, posso afirmar, por incrível que pareça, que eu estava com mais medo antes de ser contaminada. Já explico o porquê.

Sou repórter, trabalho na rua. Por isso, apesar da quarentena que fechou escolas e comércio, eu não podia deixar de trabalhar. A minha vontade, claro, era de poder ficar recolhida dentro de casa, acatando as determinações das autoridades de saúde, que se apoiam na ciência, nos fatos e no que tem acontecido em países onde a pandemia já matou milhares. Além disso, sou do grupo de risco, porque tenho bronquite (não é frequente, mas tenho). Meu marido é hipertenso e tem quase 60 anos. Mas eu continuei exercendo a minha função e entendendo a importância de informar e orientar a população num momento tão delicado.

Pra enfrentar o medo, muito mais do que álcool em gel, água, sabão e distanciamento sempre que possível, eu reforcei a minha fé. Já que o mal existe e eu estava exposta na minha profissão, então, só me restava aumentar a minha entrega de fé. Até que, diante do aumento de casos e de mortes, entendi que mais importante do que não se contaminar é ter sintomas leves. E ganhar imunidade. Passei, então, a pedir a Deus imunidade. Estou confiando que Ele ouviu.

Os meus sintomas começaram na noite do último domingo, com calafrios estranhos. Tive azia depois de comer pizza e, de madrugada, muita dor no começo do estômago e no tórax. Sem falta de ar, nem febre, consegui dormir. Levantei pra trabalhar na segunda-feira com a cabeça pesada, com um pouco de falta de ar e pensando: “Ai, meu Deus, será que peguei?” Como não era nada intenso, fui ao trabalho de máscara.

Ao relatar os sintomas, o RH me dispensou, junto com um colega que tinha trabalhado comigo no dia em que acredito ter pegado o vírus e disse que ia me monitorar. Mas eu estaria de plantão neste feriado e fiquei constrangida de desfalcar a equipe com sintomas leves. Decidi, então, ir à pneumologista no dia seguinte.

Liguei o waze e fui dirigindo com os mesmos sintomas. Rodei 40 km daqui de casa, na Barra da Tijuca – bairro que tem o maior número de casos na capital fluminense – e cheguei à médica, que tem sido muito entrevistada pela emissora, Danielle Vasconcelos. Já desci do carro de máscara. Na consulta, ela quis traçar num mapa por onde eu tinha andado nos últimos 15 dias. Contei que tinha entrevistado pessoas que testaram positivo para Covid-19 dias antes dos meus sintomas (inclusive da cúpula da prefeitura) e que, cinco dias antes de começar a me sentir mal, entrevistei um paciente que deu positivo e se disse curado. Confesso que não sei se a mulher dele, que também teve sintomas, já tinha terminado a quarentena dela. “O vírus está no ar, Priscilla! Estava de máscara?!” Não, porque ainda não havia a recomendação do Ministério da Saúde.

Quando contei que não estava sentindo cheiro, Dra. Danielle fechou o diagnóstico. Dali, eu imaginei que seria uma questão de dias para o meu marido começar a ter sintomas também. Mas passei os quatro primeiros dias confinada, sozinha, num quarto. O meu aniversário, em 08 de abril, inclusive. Mas o mais difícil foi ver a minha filha de 7 anos chorar angustiada, já no primeiro dia, ao me ver de máscara, dentro do quarto e sem poder tocá-la. Imagine a cabeça de uma criança que está há quase um mês sem aulas por causa da ameaça do novo coronavírus, não pode ir pra lugar algum e, de repente, vê a mãe isolada?!

Nesse dia, chorei. Chorei e tive a certeza de que o mais difícil seria administrar a saúde mental das crianças, tudo o que elas faziam do lado de fora do quarto, e a minha vontade de estar com elas, apesar do desgaste de ter as crianças 24/7 em casa. Meu filho, que costuma se mostrar mais valente, também demonstrou preocupação e tristeza, e me mandou uma mensagem linda no WhatsApp: “Mãe, eu te amo muito!”

Depois desses quatro dias do meu isolamento sozinha, meu marido começou a ter calafrios. Foi quando decidi, com aval da médica, mandar a minha funcionária pra casa dela e sair do quarto para ficarmos isolados juntos.

– Filha, o papai também começou a sentir umas coisas. Então, a mamãe vai sair do quarto para cuidar de vocês. A Cris tá indo embora! Vem me dar um abraço!

-Eu posso te abraçar?

-Agora, pode, filha. Nós vamos ficar juntos e pedir para Deus continuar a guardar a nossa vida.

-Mamãe, eu posso até pegar o coronavírus, mas eu estou feliz que agora posso te abraçar!

Essa gratidão e esse amor têm preenchido os meus dias que também têm tensão, cansaço, discussões, muita contagem regressiva, um pouco de desespero, perda de paciência também e, sobretudo, muita fé, com joelhos dobrados em orações e agradecimento. Não tá fácil, mas estamos vivos, bem. E até bolo de aniversário à distância eu tive. Confesso que, diante da carinha de decepção dos meus filhos, peguei um lençol do armário, me enrolei nele e dei num abraço apertado em cada um deles, antes de voltar para o confinamento que eu pensava que pudesse durar 14 dias, sozinha.

Agora, pelo menos, estamos juntos. Com novos desafios. Mas com fé em Deus de que não vamos engrossar as estatísticas dos casos que precisam de atendimento hospitalar. E, se for preciso, ainda vou ter coragem de pedir a ajuda de novas amigas mães que têm – todos os dias – mandado mensagens se oferecendo para todo tipo de ajuda. Aliás, deixa eu correr ali que o celular não para de sinalizar mensagens de mais gente preocupada conosco. É lindo.

E já que a Páscoa é tempo do renascimento de Jesus Cristo, que essa pandemia sirva para fazer renascer a gentileza, a solidariedade, a fé, a noção do quão privilegiados somos, a gratidão, a importância da ciência e do Sistema Único de Saúde, que deverá salvar a vida de milhares de pessoas que vão precisar de atendimento pelo Brasil inteiro não só agora. Se você está com saúde, apesar dos pesares, agradeça. E não desafie o vírus! O melhor a fazer é ficar em casa.

*Talvez eu conte umas histórias lá no @prisemreceita, do Instagram também.