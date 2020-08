foto: Pixabay

“Eu não aguento mais essa quarentena!”

Taí uma frase que poderia ter sido dita por mim ou, quem sabe, por você. Mas foi o que ouvi da minha filha de sete anos dia desses, ao começar as atividades on-line da escola. Antes da frase, teve também o choro nosso de cada dia. Aliás, nosso não, o dela.

Parece que tá mais difícil pra ela, que depende mais de ajuda e chora com bastante frequência, do que pro meu filho de 11 anos, que é mais autônomo e já voltou até pro futebol. Mas eu sei que está difícil para os dois. E pra milhares de crianças do país.

Oscilações de humor, ansiedade, irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, agressividade e aumento de apetite são muitos dos sintomas que têm aparecido entre crianças durante a pandemia. É o que revela uma nova pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia.

Aqui em casa, já observei muitos sintomas. Eles estão mais irridadiços, mais impacientes, brigam mais entre si. Muitas vezes, eu fico com a impressão de que descontam mais em mim. E comem mais do que antes.

Também tenho visto que estão mais preguiçosos. Ao mesmo tempo que querem que tudo volte ao normal, resistem até para andar de bicicleta. Parece doido, mas já compreendi. Afinal, quem ainda não sentiu vontade de sair pelo mundo e, ao mesmo tempo, fica com uma preguiça quase ‘paquidérmica’ de abrir a porta de casa?

– O que você mais sente ?, perguntei pro meu filho de onze.

– Preguiça!

– Por quê?

– Já que eu não posso ir pra escola e tenho que ficar em casa, eu tenho preguiça de fazer aulas on-line. É pior coisa que podia me acontecer!

⁃ E o que você sente mais falta da escola?

⁃ De encontrar com os amigos.

Põe saudade dos amigos e de tudo o que a gente podia fazer, antes da ameaça desse novo coronavírus.

Em algum momento, lá no começo da pandemia, muitas pessoas diziam que estávamos todos no mesmo barco! Pois, nunca enxerguei assim. Tanto no aspecto financeiro quanto no psicológico, há quem esteja atravessando esse mar brabo num transatlântico, quem esteja numa lancha, prancha ou quem está numa pior, se agarrando num pedaço de madeira em pleno alto mar. É muito triste!

Quando eu lembro disso, sinto que, apesar do cansaço, do estresse, das dificuldades e da nossa necessidade que parece cada vez mais urgente de ficar livre de tantas limitações e desafios, as coisas não estão tão ruins por aqui. Agradeço a Deus mais uma vez e olho para os sintomas com compreensão.

Quando as crianças se comportam mal e me vejo prestes a explodir, respiro. Páro e penso. Reavalio. Tem horas que escapa e sinto que vou perder o controle? Sim. Mas, na maioria das vezes, consigo me conter. Penso no quanto está difícil para eles. E lembro que tudo o que aparece como chatice, perturbação e manha é, na verdade, mais um sintoma do isolamento.

Se somos os responsáveis pelo bem estar das crianças, precisamos tentar manter o controle durante a travessia. E buscar ajuda, quando é preciso! Porque se a gente se perde, o que será deles?

Tenho a consciência de que estamos num barco muito bem estruturado, sem furos no casco e, provavelmente, só serei compreendida por quem não estiver atravessando a tempestade num pedaço de madeira. Porque esses, coitados, nem sei como vão se salvar no final.

Afinal, como anda a travessia por aí?

