Já tem um tempo que tenho querido escrever sobre a fé que tem transformado a minha vida, para além da minha análise ao longo de anos, que me trouxe muitas conquistas, mudanças, evolução, flexibilidade e leveza também. Lembro que eu tinha uma briga interna a ponto de falar no divã sobre querer acreditar mais no poder de Deus e, ao mesmo tempo, ter um certo constrangimento… Como se para alguém que é da ciência fosse algum demérito crer que existe um Deus de milagres.

Graças a Deus, venci esse embate interior quando entendi que eu não teria respostas para tudo. Parei de tentar racionalizar a fé e tentar justificar a minha escolha. “Fé ou você tem ou não tem!”, nunca me esqueço de ouvir da minha primeira psicanalista em SP, uma argentina. Mas foi da segunda, a Adriana, que me acompanha há 10 anos, que eu ouvi: “Pra muita gente, a fé limita. Mas é interessante porque você foi além!” Ali, acho que me libertei pra sempre e, desde então, a minha entrega de fé só cresce.

Aliás, se não fosse por ela, certamente, eu estaria nocauteada agora. A vida não está fácil. E eu tive uma crise muscular recentemente que achei até que fosse hérnia de disco. Psicossomática, certeza. O coração já estava machucado e o corpo, cansado. “…No mundo tereis aflições…”, é bíblico, está no livro de João (16:33). Mas, com fé, apesar do sofrimento e a despeito das circunstâncias, você é capaz de confiar plenamente que Deus não perdeu o controle. Também tenho feito fisioterapia e profetizado que as aflições vão cessar (ciência e fé). Resultado: o corpo e a alma estão melhorando. O coração também.🙏🏼

Achei precioso meu colega, que perdeu a mãe pra COVID recentemente, dizer que “nos momentos mais difíceis provamos de uma parcela do amor de Deus que não conhecíamos. Por isso, ficamos de pé!”. Até me arrepio. Eu também vejo que todos os entrevistados em histórias dramáticas que falam de Deus demonstram uma força que a gente não explica.

É curioso porque parece que somos mesmo escolhidos até para acreditar. Tem quem leve uma vida de virtudes, como Deus espera de nós, mas vive sem confiar em algo maior. Mas pra quem crê em Deus e quer ver o agir dEle, você sente uma dependência crescente e mudanças interiores, que você também não explica, te fazem querer caminhar mais com Ele. Há quase quatro anos, desde que eu decidi (“Quero conhecer esse Deus de milagres!”) tem sido assim comigo.

De lá pra cá, tenho visto a minha fé ser testada, é verdade. Mas também tenho tido respostas e direcionamentos que, se não fosse por Deus, não teria. Outro dia, ouvi de um amigo que ele “queria ter a minha fé”. Ele contava que foi a fé que ajudou a mãe dele a lidar com o câncer de uma forma especial. Não tive dúvidas: “A fé não ajuda apenas você a atravessar melhor as dificuldades. A fé em Deus pode trazer respostas que, sem fé, você não teria!”, completei.

Há situações irreversíveis? Sim, infelizmente. Mas pra muitas outras, inclusive entre as que eram tidas como impossíveis, há possibilidade de mudança.

Além das histórias da Bíblia, há testemunhos atuais. Vários. Daqueles que dão gosto de ouvir e edificam a nossa fé.

Tenho aprendido que, realmente, há algo especial disponível para quem crê. E quando maior é a entrega, mais a pessoa vê o sobrenatural acontecer na vida dela. Em muitos âmbitos. Pode reparar que as pessoas que têm histórias surpreendentes, dessas que a gente ouve e pensa “Queria que isso acontecesse comigo!”, têm um nível de comprometimento maior. Afinal, a fé é um exercício diário. Também já compreendi que as respostas dependem de um caminho de mão dupla. Na prática, esse nível de relacionamento está disponível pra todo mundo, mas nem todos conseguem ou estão dispostos a se entregar pra ter uma fé sobrenatural. Até nisso a minha disciplina me ajuda.

A primeira batalha é contra o medo. Contra os pensamentos que rondam os nossos corações e a nossa cabeça com questionamentos do tipo: “Mas será?”; “Ah, isso é muito difícil!”; “É impossível, não vai dar… a realidade é terrível!”; “Agora, está tudo perdido!”.

Na caminhada de fé, à medida em que você avança etapas, essas dúvidas perdem espaço. É verdade que você não sabe quando virá a resposta ou quanto tempo uma batalha vai durar, mas com a fé firmada em Deus, você confia que vai experimentar a vitória. E isso revigora a alma.

Em breve, volto pra dar o testemunho que Deus vai prover… Em nome de Jesus – porque já compreendi também que é graças ao filho que morreu na cruz que nós ganhamos o direito de ter acesso a toda sorte de bênçãos.

Mas pra ver depende primeiro de crer!

