“O mundo caindo e eu olhando bolsa… kkkkkk”. A mensagem no grupo das “Amigas das Antigas” neste início de Black Friday me fez rir também. Quem nunca correu atrás de uma promoção que jogue a primeira pedra.

Pois, eu estava a caminho de uma entrevista numa delegacia do Rio, quando a Bia pediu uma opinião. Felizmente, meu assunto não era mais um crime hediondo desses horrorosos que acontecem todos os dias.(Isso é assunto para um outro momento). Aí, quando a mensagem chegou, lembrei que o mundo tá caindo mesmo, que tenho amigas conscientes, mas há dias eu também estou enlouquecida com essa tal Black Friday.

Tanto estou que até falei disso esta semana em sessão de análise. Pra aliviar a culpa. É que a Kika, outra amiga do grupo, topou fazer compras de decoração de Natal pra mim lá em SP – virou a consultora mais delicada e fofa que existe – e já gastei o que, racionalmente, não deveria. Eu sei, não precisava. Deixa a outra amiga consultora financeira, que não é do grupo, saber…

Mas peraí, eu não precisava, mas queria. E sei o porquê.

Bom, depois de ter enfrentado um longo período de crise financeira terrível (não tenho espaço agora para explicar as razões) e de ter perdido várias Black Fridays e todo tipo de promoção ao longo de uns anos, desta vez, me dei o prazer. Análise liberta!

Mas nada de bolsa, só itens pra casa. Dizem que quando a gente vai ficando mais velha, também dá nisso.

Só que o meu espírito jovem e a vaidade dos novos 40 também já me fizeram dar uma fuçada em trocentos sites de ítens pessoais nesses últimos dias. Embalada, obviamente, pelo argumento do marketing e do comércio que anunciam promoções “imperdíveis” desde outubro e querem te convencer de que os produtos poderão acabar! Põe pressão nisso. É difícil resistir. Aliás, acabou de apitar mais um anúncio por SMS no celular de um site de roupas. Esses algorítmos são implacáveis!

Se for pensar na amostragem do grupo – éramos cinco, mas a Érika mudou para os Estados Unidos, deve ter se cansado da gente e deserdou – acho que da turma das “Amigas das Antigas”, só a Renata não cai nessa tentação. 25%, então. É admirável. E nem é por causa da crise financeira ou de consciência não. Felizmente, ela e o marido continuam empregados na pandemia. Mas o negócio da Renata é que ela sempre foi a mais comedida, consciente, a mais economica de todas. Parece a minha mãe. Confesso que admiro. Nunca falta nada, nunca se descontrolam. Estão sempre no azul.

No fundo, no fundo, eu sei que eu poderia viver assim, sendo super controlada. Afinal, durante a travessia do deserto – financeiro, profissional e conjugal, eu desenvolvi uma capacidade incrível de olhar pra todo tipo de coisa sem desejar nada. Não é que não dava vontade. Dava… Mas, no fim, eu ficava feliz mesmo era de não gastar. Feito quando você não cede à tentação de se jogar nos doces e fica orgulhosa porque se controlou. #SouDessas

Lembro de sentir e de falar na análise sobre o orgulho que sentia de mim. Eu ficava mais feliz de sair sem comprar do que de levar qualquer coisa, mesmo na promoção. Afinal, apesar da crise, eu sabia que já tinha o fundamental, o mais importante. Não precisava de mais, não me faltava nada. Só que aí, quando desaperta, você volta a querer ter outras coisas. Ou passa a quer trocar o que tem. E assim roda a roda do consumo que, se não tomar cuidado, te atropela.

Mas, afinal, quem é que está comprando nesse 2020, hein?! O mundo tá caindo – a Bia já tinha anunciado, lembra?! Desemprego de 14,6% no terceiro trimestre é recorde, de acordo com o IBGE, e o auxílio emergêncial de R$300 – única fonte de renda para centenas de milhares de brasileiros na pandemia – tem prazo para acabar, em dezembro.

Como diz meu filho, de 11 anos: “Já pensou viver com trezentos reais no mês?” Pois. E tem ainda quem não recebe nem isso. É de partir o coração.

Aí, enquanto a pobreza se agrava, acabo de receber uma mensagem de uma “promoção imbatível” que “não dá para perder!”. Assim: “Las Vegas, Houston, Chicago, Washington, Boston. US$570!” Com o dólar nas alturas, tá fácil.

E assim seguimos na desigualdade nossa de cada dia, com a Black Friday a pleno vapor hoje e o sábado e domingo de repescagem de promoções. Ou você tem dúvidas de que os anúncios vão continuar a te perseguir?! E aí, vai ceder?

