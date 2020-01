fonte: Pixabay

Se tem coisa mais gostosa do que se sentir turista numa cidade nova e desbravá-la com a alma curiosa, destemida e aventureira não me vem à cabeça agora. Tive o prazer de resgatar esses sentimentos que me lembro bem de ter sentido pela primeira vez aos 17 anos, quando fui fazer intercâmbio e passar um ano estudando fora, longe dos meus pais. O coração cheio de alegria, de coragem e de interesse pelo novo é o mesmo, vinte e cinco anos depois.

Bom, é verdade que chegar aos Estados Unidos em meados da década de 90, não é como chegar ao Rio de Janeiro em 2020. Mas a forma como a gente encara a realidade muda, quando a gente encontra o desejo que nos move e o que precisamos dentro de nós. Tem mais: as boas experiências acumuladas na vida fazem toda a diferença diante dos novos desafios.

Felicidade define a sensação gostosa de ocupar o Rio e viver parte da cidade como ela é, ao decidir deixar o carro em casa e embarcar numa viagem de metrô às 19h. Coisa que brasileiro costuma se orgulhar de fazer só em Nova York ou na Europa. O músico cadeirante, que tocava violão e cantava músicas lindas no trajeto, fez ficar ainda mais gostoso. Deu gosto ver passageiros batendo palma e sussurrando as letras, como eu mesma fiz. Era um início de noite gentil, quebrando o gelo nessa metrópole que, infelizmente, também pode ser cruel, como as notícias constatam. Mas turista tem disso: calcula os riscos e quando se aventura é porque acredita que, apesar dos pesares, vai ser significativo e valer a pena.

Vi trabalhadores e trabalhadoras voltando para casa, jovens, amigas que pareciam ter saído de um bloco de Carnaval, homens de terno, muitos outros de short e chinelo. Na minha ilusão, a única turista era eu. Ops, não sou mais turista. Acabo de me mudar para o Rio. De vez em quando, ainda me engano. Ao mesmo tempo, já me dei conta de que esse olhar interessado e disponível faz a adaptação ficar bem mais fácil e gostosa do que quando estou lamentando – sem intenção – ter deixado para trás uma vida toda estruturada, numa cidade que me acolheu e que aprendi a amar, São Paulo.

Pra minha alegria, desci do metrô numa praça em Botafogo onde tinha uma feirinha. Lá também tinha música. Assim como Salvador, o Rio é uma cidade musical. Meu coração se alegrou ao observar pessoas sentadas em cadeiras colocadas na calçada por um restaurante, que me fez lembrar de Paris. Pedestres caminhavam pelas ruas normalmente, sem medo, feito eu. Ainda me encantei com outras pequenas coisas, até chegar ao meu destino, a charmosa Livraria da Travessa. A aventura tinha um objetivo: viver uma experiência a cara do século 21. Atravessei parte da cidade para conhecer de perto uma amiga de Fortaleza que, até então, eu só conhecia virtualmente. Turista não costuma perder boas oportunidades!

Voltei para casa também de metrô, ainda mais tarde, desbravando estações, mapas da rede e observando atentamente as pessoas e estilos, tão diferentes. Sempre amei esse tal de people watching. Cheguei em casa feliz. Afinal, há algo muito especial em ocupar uma nova cidade, sentí-la viva e vibrante e voltar em segurança, depois da aventura. O prazer me deixou até mais disposta para a batalha que costuma ser colocar as crianças de férias para dormir.

No fim das contas, pensando aqui, o que faz do turista um ser especial é a curiosidade, a coragem, a disposição para conviver e para aprender com o novo, com o diferente, de peito aberto, com respeito, sem preconceito. A vontade de compreender uma realidade que não conhece, sem querer impor aos outros o seu olhar, a sua verdade, a sua vontade. Além, claro, da disposição de se aventurar no que o destino tem para te oferecer. Certeza que faz bem manter vivo pelo menos um quê dessa alma de turista.

*Vem pro @maesemreceita, no Instagram. Vem, gente!