O desabamento em SP e as histórias que a gente quer

Estava decidida a escrever sobre o livro que terminei de ler no sábado à noite, aos prantos. Depois dessa frase, nem preciso dizer que é emocionante, né?! Quando comprei, no fim de janeiro, ele era o best seller #1 do New York Times: “Two by Two”, do renomado Nicholas Sparks que, confesso, ainda não

Por Priscilla de Paula