Deixa eu contar uma coisa: não é todo mundo que nasce cara de pau.

Para alguns de nós, não basta a mulher ser bonita e estar na mesma sala. Isso encoraja muito pouco o approach. Os tímidos (e os que marcam touca em geral) precisam de mais. Uma dica, uma olhada, aquele amigo empurrando com uma faca nas costelas, uma certa dose de certeza de que ninguém vai passar vergonha na aproximação.

Entrar na pista de dança chacoalhando com confiança, chegando mais perto da moça, mostrando-se sexy – isso não rola. Quase nenhum tímido sabe dançar direito. Em casamentos a pessoa até se empolga, tem sempre uísque e Earth Wind & Fire nessas festas, mas se baixa o Travolta é porque o avexado está de pileque. A conversa, se fosse acontecer, seria muito prejudicada pela fala enrolada. Tímidos não têm muita experiência nisso de chegar junto. Nem sabem onde pôr a mão. Acham que o tato leva ao tapa. Tapa faz barulho, todo mundo nota – o terror do tímido é a exposição.

Se a mulher está flertando com tímido, ela precisa ser clara. Tem que dar uma bandeira do tamanho daquela que tremula em Brasília. A maneira mais tradicional é ficar olhando sem parar. Chamava “pagar o sapo” na década de 80, agora chama “dar pala” (segundo certos autores). Mas tem que insistir no olhar. Porque o acanhado, a princípio, nunca acredita que é com ele. Primeiro ele pensa que é engano, depois imagina que a outra pessoa é vesga – até que finalmente se toca. E funciona: juntando os olhares com os amigos dando força (Vai lá ! Larga de ser bicha!), capaz de algo acontecer mesmo.

Da mesma maneira, ser apresentado oficialmente é pouco pra dar coragem. Pessoas inibidas precisam de mais do que o promissor “fulano, esta é a sicrana”. A moça tem que dar a todos os sinais (além do olhar): mexer no cabelo, morder o lábio, lavrar em cartório. Senão o sujeito fica no canto, esperando dar duas da manhã pra poder ir embora com certa dignidade. Tímidos sempre vão embora rápido, para a segurança da TV a cabo.

Um jeito da amizade evoluir é utilizando os Lobistas do Amor – aquele amigo ou amiga que encosta no envergonhado e diz, com todas as letras: pode chegar que ela topa. São pessoas orientadas pela própria dama a fazer isso. Aí basta se aproximar. É quase como roubar um banco sabendo que o alarme vai estar desligado. Essa opção dá dor de barriga ao tímido. Porque aí não tem desculpa; o envergonhado tem que realmente ir pra cima e fazer justiça. Ir para cima causa diarreias excruciantes no tímido. Cada vez que ele tem que ir pra cima perde quatro quilos.

Há ainda uma outra opção: a mulher cansar de esperar e tomar a iniciativa. Agarrar as rédeas do enlace e sair do empate sem gols. Uma atitude que combina com a fêmea moderna, que faz a hora e não espera acontecer. É muito comum atualmente; há alguma coisa mágica e sedutora em torno da timidez que instiga a mulher decidida – e ajuda os acanhados a constituir família.

Os tímidos são excelentes partidos. Fiéis, trabalhadores, companheiros. Muitos têm até grana, porque se enfiam no trabalho pra não precisar conversar com ninguém. Mas você, mulher, tem que dar bandeira. Mas, tipo, muita bandeira mesmo. Senão fica platônico. Amor assim é muito frustrante.