Hoje em dia acontece muito da mulher da gente ir viajar pra fora, a trabalho. Tem horas que o Skype não resolve, e os gringos querem ver de perto como a executiva brasileira é linda (e brava). Nessa, fico sozinho em São Paulo. A Sodoma do Hemisfério Sul. A Gomorra de Piratininga. A Ibiza do Planalto. De acordo com o Doutor Corrêa, meu advogado para assuntos boêmios, com a ausência da consorte eu ganho alvará para sair bagunçando pela cidade. Bora!

Assim que minha namorada vai pro aeroporto, começa a folia. Olerê. Primeira coisa é pôr Led Zeppelin bem alto no som. Alto mesmo. Tipo: se ela colocar a cabeça para fora do táxi, capaz de ouvir Whole Lotta Love lá da marginal. Aproveito para esconder os CDs do Coldplay. Faço de pirraça; ela tem tudo em MP3. Em seguida, deixo os cachorros entrarem. É uma festa. Eles ficam procurando a dona durante uns cinco minutos, daí sentam no tapete e me encaram, frustrados. Nesse primeiro dia me contenho; no máximo peço um sushi para comer pelado na cama. Em respeito à ausente, não limpo os dedos no lençol – uso a toalha de rosto do banheiro.

No segundo dia, caio na night assim que saio do trabalho. Vai rolar pagode! Pego meu carro, visto meus óculos escuros – e vou sozinho no cinema. Compro ingresso pro filme do José Aldo, aquele lutador de MMA. Diz que tem sangue de verdade. Minha amada jamais toparia ver isso comigo. Compro também dois sacos de M&M; é muita zoeira! Saio do cinema com energia sobrando pra noitada. Pego o carro, ligo o stereo – e corro pra casa assistir as finais de basquete. Abro a porta pros cachorros. Eles se recusam a entrar. Vou até a cozinha, pego dois pedaços de carne, e coloco em cima do travesseiro. Eles entram. Todo mundo tem seu preço, incluindo bichos.

No terceiro dia sou obrigado a sair pra tomar café da manhã. Não tem um farelo de pão em casa; pensei que essas coisas simplesmente apareciam na despensa. O que eu faço quando não tem pão? Compra onde? De noite, os amigos me chamam para a farra. E eu vou, claro. Pizzaria. Me acabo na de alho com gorgonzola e cebola crua. Quando volto pra casa, abro a porta pros cachorros de novo – eles não só se recusam a entrar, como tentam me morder. Deve ser o bafo. Um deles lacrimeja quando eu falo de perto.

No dia seguinte, o quarto da saga, começa a esfriar. Três graus! Assolado pela carência afetiva, vou para casa assim que termina o expediente. Nem entro no zapzap. Se meus amigos descobrem que ainda estou sozinho, vão querer me levar para a vadiagem. Tenho planos mais ambiciosos: fondue na frente da lareira, uma maneira de matar a saudade. Acendo a lenha úmida – e a sala fica um nevoeiro impenetrável. Parece que estou em um filme do Sherlock Holmes. Não acho a panela de fondue. Não acho o pacotinho de queijo. Não acho nem o sofá. Mas acho o pijama da minha companheira. Durmo abraçado com ele. Três graus!

Quinto dia. Dia da volta. Graças a Deus. Peço pra sair mais cedo, estou inquieto feito um periquito pra encontrar minha amada em casa. Ela chega e distribui presentinhos. Muito gentil da parte dela. Em seguida, vai fazer a higiene pós-voo no banheiro. Infelizmente, a toalha de rosto ainda está com lembranças do sushi. Não sumi com as evidências do crime. Olho bravo pros cachorros: quem foi que limpou a boca na toalha? Eles tentam me morder outra vez.