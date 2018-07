Marido ia sempre pro Rio a trabalho. Dessa vez, foram cinco dias tomando caipi-tônica como se fosse Nespresso e comendo croquete até no café da manhã. Dava para ver o excesso de bagagem recém-conquistada pelos buracos do cinto. Se comesse mais uma azeitona, explodiria como a Dona Redonda da novela Saramandaia. Sentia-se inchado, decidiu maneirar. Pegar leve.

Mas, na volta, a Esposa resolveu cozinhar pra ele – era um casal que ainda sentia saudades um do outro. E serviu vinho.

Começa o jantar, conversa vai e vem – e a Esposa percebeu que o Marido não estava tomando o vinho escolhido. Ela levantou a sobrancelha na mesma hora. Ele também não havia experimentado o risotto. Ligou o poder de dedução esquema Sherlock (o do Benedict), e perguntou na bucha, quase acusando:

– Você está de regime, é?

– Eu? Quem? Onde? Regime? Quem? Como é?

Marido negou: não estava de regime; só estava cansado da viagem, e também tinha comido no voo, enfim, não era regime.

Aí chegou fim de semana, e eles foram almoçar na casa de amigos. Família baiana. Vá vendo. Dava para sentir o cheiro de coentro lá em Porto Alegre. Na mesa da sala, recebendo os convidados, bilhões de pães-de-festa imperdíveis – mas o Marido passou por eles sem dar tchum. Ignorou também os acarajés, empanturrando-se com baby carrots e patê light de ricota. Quando perguntaram o que queria beber, pediu suco de tomate.

Oi? Suco de tomate? Ela levantou a sobrancelha pela segunda vez. Ah, não: aquilo precisava ser esclarecido. O que estava acontecendo? Avisou, olho no olho: vou fazer o seu prato. Entrou na fila da comida e trouxe moquecas, abarás, vatapás, carurús, gente do céu, era toda obra de Jorge Amado ali, naquele prato.

Ela pôs o prato diante dele e ficou esperando. Braço cruzado. Ele começou a cutucar a comida com o garfo, que nem criança quando quer enrolar. Comeu só o recheio do abará. Do caruru, pegou os vegetais. Agora estava claro. A Esposa cutucou com o dedo, faiscando:

– Eu sabia: regime!

E começou a perguntar, o dedo dando espetadas no tórax do Marido:

– Aprontou no Rio, é? Quer ficar melhor de sunga, é? Com quem você foi na praia, hein? Arrumou amante, é?

Acusado, amedrontado, o marido decidiu provar à amada que estava com a ficha limpa. Que ainda era o mesmo – fiel, amoroso, dedicado. Foi até a mesa e comeu e comeu e comeu. Repetiu o prato começando lá da entrada, pelos pães de festa, e depois passando por todo o Playcenter da gastronomia baiana. Tomou até licor de jaboticaba.

E assim se comportou até o final da vida. Em todos os dias que se seguiram, ele raspou o prato. Só fazia regime quando ia ao Rio.