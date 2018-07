Se o mundo mudou, por que o homem brazuca continua tão fissurado no roteiro Bunda-Peito-Coxa ? Se 2014 é tão diferente de 1984, por que os critérios pra se aferir a beleza da mulher ainda são os mesmos do “Cassino do Chacrinha”?

A pergunta cabe porque há novidades. Geografias humanas ainda pouco exploradas, detalhes do relevo feminino desconhecidos, curvinhas biológicas inéditas. Se a leitora sem bunda desespera-se de biquini na frente do espelho, calma: nádega não é mais tão importante.

(Mentira, é sim. Mas tem outras coisas pra distrair; quem só vê bunda morre de torcicolo).

Muitas novidades. Então, que tal fazer um tour alternativo pelas belezas naturais da nova mulher? Comece pela parte de mais alta da sua geografia: o cérebro. Muito do encanto dela se encontra aí – mas como o que importa é a geografia (e não a filosofia), vá logo pro pescoço. Ah, o pescoço… lugar ideal para fungadas e arrepios. E tem mulher que gosta de ser esganada. Na hora agá, pode ser uma variação interessante. Mas, cuidado: não é pra estrangular meeeesmo. Algumas merecem, verdade – mas o amor só funciona se os dois estão vivos e fora da cadeia.

Logo abaixo, temos os seios. Passe rapidamente por ali, controlando-se: é destino manjado. A área a ser explorada é a cintura. Região nobre, define a mulher. Já virou até canção de Arnaldo Antunes. O melhor jeito de aproveitar é tateando. Faça de conta que você é Ayrton Senna e acelere nas curvas. Não, não, melhor ainda – faça de conta que você é Felipe Massa e faça isso bem devagar. Importante: como acontece também nas corridas, é super normal encontrar pneus nas curvas. Os americanos chamam esses pneuzinhos de “Alças do Amor”. É onde homens de valor agarram para ter, ahn, como direi ?… isso: tração.

Agora dê a volta pelo corpo e adentre pelas costas – região da lombar. Sim, a bunda está logo ali, mas calma. Repare nas duas covinhas que existem, uma de cada lado, logo acima da onde o japonês dá injeção. Achou ? São excelentes para servir licor, essas covinhas. Guarde bem este destino; é como um bistrô de Paris que só você conhece.

Vá descendo mais. Passe batido pela bunda, você já esteve lá inúmeras vezes. Escorregue até chegar atrás do joelho. Nem precisa ficar muito tempo aí – é como visitar a Torre de Pisa. Dê uma olhada rápida e corra pro destino seguinte: as batatas. Elas não têm esse nome à tóa; é pra morder mesmo. Batatas fortes e redondinhas trazem um lindo fetiche – bailarinas. Se você assistiu Cisne Negro (o filme) sabe do que estou falando.

Continue pelas canelas até o ponto final deste pequeno tour. Preciso falar da importância recente dos pés ? Sério: basta entrar num site pornô (não que eu frequente) para conferir a quantidade de taras. É pé com gel, pé com lama, close de pé – me admira não venderem camisinhas em pedicure.

Com o pé você chega ao chão – e assim termina este rolê pela mulher pouco óbvia. Não há obrigatoriedade em seguir o roteiro como descrito acima. Tem gente que começa o tour pelo pé da cama, terminando antes de chegar no cérebro (para não se apaixonar). E você também pode ficar no Bunda-Coxa-Peito indefinidamente. Não tem problema. Quantas pessoas vão todo ano pra Disney ? Só lembre o seguinte: também existe avião para Praga, Copenhagen, Budapeste e até Sodoma.