Sim, nosso planeta é mulher. Gaia: substantivo feminino.

Faz todo sentido. Primeiro, pelo monte de filhos que ela teve – as montanhas, os rios, as florestas. Coisa muito natural; este rochedo que habitamos é realmente fértil como uma mãe. E Gaia é bonita, charmosa, tem a beleza inerente às fêmeas. Um encanto que nota-se de longe; chega a dar inveja nos outros planetas do sistema. Sinceramente, se eu sou Marte já estaria vendo com o Doctor Ray um jeito de melhorar aquelas crateras. Gaia também adora tomar um sol; precisa disso pra viver. É friorenta. Igual muita moça.

Mas é no humor que temos a prova definitiva que nosso planeta é do sexo feminino. Não cutuque com vara curta que a vingança será olímpica – pra ficarmos no universo dos gregos. Abateu metade da Mata Atlântica? Gaia castiga tirando a chuva da gente. Usou bastante desodorante spray? Gaia manda abrir um buracão na camada de ozônio. Jogou carbono na atmosfera? Ela aumenta a temperatura em dois graus e derrete a Groenlândia.

Gaia é dose; não queira tê-la como ex-mulher. Ainda mais se ela estiver de TPM.

E são grandes, hoje, os indícios de que nosso planeta está com a síndrome. Gaia anda raivosa e bipolar. Petrobrás, futebol, religião, casamento gay, pode escolher o assunto. Garanto que causará o ódio – ou a paixão extremada. Gaia também está com a sensibilidade muito exagerada; qualquer coisinha e ela chora. De Jack Sparrow visitando hospital a fuzileiro americano reencontrando cachorro. A auto-estima anda baixa, também. Claro, todo mundo achando que não existe saída, quem não ia ficar deprê ? E a pele, então ? O que tem aparecido de vulcão em Gaia? Só no Havaí são dois por ano.

(Infelizmente, basta conferir para a Cantareira pra ver que Gaia não está retendo líquidos – como acontece na TPM. É o único indício que não bate).

Então, como faz ? Qual é a estratégia quando o planeta inteiro está com TPM ? Temos que conviver – gente e corpo celeste. Aí, imagino que, sendo Gaia ou Jaqueline ou Márcia, tem que funcionar como em todo relacionamento. Se a moça está com TPM, o resto da humanidade precisa ficar esperto. Tem que saber lidar.

Evitar assuntos que irritem Gaia é um começo. Política, por exemplo. Sim, eu sei, não podemos ser alienados – mas então vamos ter educação. Dar colo e atenção é básico. E, jamais, nunca, em hipótese nenhuma, falar “Gaia, você está assim por causa da TPM”. Vixe, isso tira qualquer mulher do sério. Os dinossauros fizeram muito menos, e olha o que aconteceu. Gaia realmente se desforra. Mandando meteoros, terremotos e coisa até pior. Vamos ter cuidado. Se continuar essa TPM por muito tempo, virão tsunamis em sequência. Ou outro Justin Bieber. Certeza.