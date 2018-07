Muito se falou de Petrobrás, de casamento gay, de aborto, de evangélicos, de ditadura, de Petrobrás, de acordos políticos, de FHC e Lula, de Banco Central e, finalmente, de Petrobrás. Tudo muito relevante, verdade. Mas faltou os candidatos abordarem a plataforma mais importante de todas: o Amor.

Tipo, teremos água para o banho a dois ? Não nos basta somente o banho coloquial, a ducha de cinco minutos. Isso é o básico. Teremos água para os banhos mais íntimos ? Haverá água para banheiras de hidro, ofurôs, piscinas com teto retrátil? E não venha me dizer que é feio pensar assim, que o banho a dois é desperdício. Não é. Quando dois usam a mesma água, a economia é gritante – inclusive sendo desejado que o vizinho escute esses gritos.

Haverá segurança para que o casal possa jantar tranquilamente nos restaurantes, sem que apareça um sujeito de meia na cabeça interrompendo a refeição ? E depois do jantar, este mesmo casal vai poder voltar para casa andando inocentemente pela rua, de mãozinhas dadas à luz do luar, como a gente ouve nas canções da Marisa ? Haverá luz nos postes para iluminar o caminho, ou o casal vai ter que apertar o passo cada vez que aparecer um vulto do outro lado da calçada ?

E a saúde pública ? Qual é a sua proposta, candidato ou candidata? Vamos supor que o casal está tão apaixonado que o coração chega a falsear. Se acontecer mesmo isso, do coração soluçar por causa de Cupido, haverá médicos capacitados nos hospitais para o socorro – e falando português ? No caso de paixão à primeira vista, quando o sangue seca e a mão fica fria, vai ter alguém pra acudir ? Os desfribiladores estarão carregados, os enfermeiros treinados ?

Outra coisa: todo mundo sabe que a educação é vital para o Amor. Quantos casais se conheceram na escola, na recreio, no Centro Acadêmico ? Haverá aulas de matemática, física, gramática, essas matérias indecifráveis, em quantidade suficiente para que a Gatinha-Nota-D possa dar uma chance ao Nerd-Nota-A numa aula de reforço? E quanto à literatura ? Os escritores e poetas continuarão a morrer de fome? Concordo que literatura é sofrimento, mas também precisa ser sobrevivência. Até Drummond almoçava. Magro daquele jeito.

Muito se falou da união gay, sempre uma pauta necessária. Mas eu quero saber mais coisa: gay ou não, a economia vai ajudar o casal, qualquer um ? Eles vão conseguir pagar as contas, encher o tanque, trocar de carro ? Falta de dinheiro acaba com qualquer relacionamento. Se o Brasil não cresce, o Amor fenece – seja hetero ou homo. O Ministro da Fazenda eleito vai ajudar o Amor, ou a relação entre todos nós será só sexo, onde o economista entra de ativo e o casal de passivo?

Por último, o trânsito, que está cada vez pior. Como você, candidato, pretende ajudar o homem atrasado que busca sua namô ? Isso dá briga pacas: não há nenhuma mulher que aceite bem perder o cinema por causa do trânsito lento. Qual sua proposta nesse campo ? Só pintar o chão de vermelho não resolve, candidata.

Vou ficar aguardando o posicionamento, a proposta dos dois. Quero coisas práticas, propostas factíveis. Não basta ser bom de papo. A atuação destacada em debate só mostra que você são bons de DR. Mas nem só de DR sobrevive o Amor. Vai, não me enrola. Qual é a sua, candidato ? Vamos pra onde, candidata ?