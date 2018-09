Tenho prestado uma atenção especial a este assunto, pois por muito tempo o fluxo excessivo de pensamentos me incomodou, percebia várias repetições que não me traziam benefícios, muito pelo contrário, me faziam mal. Às vezes recebia um feedback de algum conhecido e ficava pensando, de novo, em como mudar essa situação perturbadora.

Em algum momento de minha vida a física quântica me fez ter uma percepção melhor sobre meu comportamento, acredito que foi o marco inicial da minha caminhada e confesso que foi o grande diferencial na época.

Também comecei a perceber que isso não ocorria só comigo, uma parcela muito grande de pessoas tem a tendência de se identificar com pensamentos negativos e altamente destrutivos, isso em maior ou menor grau de comprometimento, mas o fato é que não se percebem como co-criadores de sua realidade, sendo necessário toda uma reavaliação de comportamento.

Quando um determinado pensamento invade a nossa mente, precisamos estar atentos para não nos identificarmos, porém o que acontece que é acabamos por tomá-lo como verdadeiro e passamos a agir de acordo com o mesmo. Então, em uma situação de fracasso em um relacionamento, por exemplo, dos milhares de pensamentos que possam passar pela mente, muitos optarão por escolher o eu faço tudo errado como verdadeiro. Desta forma, passamos a acreditar que não temos sorte no amor, que cometemos vários erros, rebaixando a nossa autoestima e passamos a nos enxergar como pessoas sem capacidade de dar certo nos relacionamentos. Como nos apegamos a essa ideia, ela passa a ser verdadeira na medida que se identifica com o pensamento destrutivo, passando a ter essa mesma forma de funcionar em relação a várias situações cotidianas, construindo e fortalecendo ainda mais o negativo.

Então o meu convite é que a partir dessa nova percepção a respeito do funcionamento dos pensamentos, é de estarem atentos a cada situação de sua vida, evitando assim se identificar com essas historinhas que a mente lhe conta. Permitir-se que os mesmos apareçam e não persegui-los, com isso os pensamentos irão embora, só que virão outros, e só assistir. Cortar o hábito de ficar dialogando com os mesmos fará com que fique presente no agora, sem se misturar com o que chega.

O foco no presente nos faz ter uma ampliação de percepção a respeito do nosso eu interno, e com a prática do focar no momento presente não irá se enredar pelos pensamentos obsessivos que invadem a sua mente, você irá perceber que ficando no presente momento poderá usufruir de bem-estar, de tranquilidade e até ausência do sofrimento. Estar mais presente em sua vida é um exercício que terá que desenvolver com pequenas pausas diárias em que deverá ficar alguns minutos em silêncio, só observando o que vem a sua mente.

Eu te sugiro a experimentar. Permita que os pensamentos cheguem, observe como se estivesse nos bastidores, sem julgamento, sem crítica, somente observe. Com a prática perceberá como rapidamente deixará que os pensamentos se vão, ficando livre para estar no aqui e no agora, ampliando as possibilidades de se enxergar de outras formas e se surpreender com o que é capaz de descobrir a respeito de si mesmo.