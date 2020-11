Nos últimos anos eu venho me interessando muito pela questão do tempo, talvez por ter chego a meia idade passei a entendê-lo de outra forma, pois ele está aí e passamos por ele sem nos dar conta de um aspecto que é bem precioso, o agora.

Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que devemos aproveitar o tempo? Eu já ouvi falar no cinema, em frases das mídias sociais, ou mesmo pessoas me falando sobre a importância de aproveitarmos todas as oportunidades que surgirem. Mas na época eu só percebia o tempo passando a cada aniversário, com as mudanças do corpo, ou quando eu pensava em como seria a vida após eu me graduar na faculdade. A leitura do tempo sempre no futuro, ou relacionado a questões rotineiras.

Mas, eu me lembro perfeitamente quando comecei a receber e-mails com mensagens sobre o tempo que temos que aproveitar com os nossos pais, com os nossos filhos e eu fui acordando para essa questão, e sempre que estava em casa eu estava ligada nos pequenos, aproveitando cada minuto para dizer que os amava, e os abraçava, brincava, dava gargalhadas, e confesso, que faço isso todos os dias.

Essas frases me impactaram e fui seguindo tentando aplicar em várias situações que a vida me apresentava, o que foi a porta inicial para uma aventura ainda maior dentro de mim. Primeiro aprendi a ficar presente com as pessoas, estar inteira, o que fortalece os relacionamentos, e com os anos fui descobrindo o tempo que existe dentro do silêncio.

E foi a partir daí que os desafios começaram mesmo, pois ser cuidadosa e amorosa com as pessoas já era algo natural para mim, tenho a venus em touro, oito pontos na casa quatro que é da família, então foi tranquilo a minha entrega. Mas agora o desafio é maior, sinto que estou me aventurando por caminhos que dependem mais ainda de mim, pois esse silêncio é interno.

O momento presente é aonde acontece a vida, a única realidade que existe, mas teimamos em relembrar o passado frequentemente, sofrendo por situações que na verdade, não existem mais. Em outros momentos ficamos sonhando no futuro, o que queremos fazer um dia, quando iremos perder o peso para sermos felizes, quando faremos a viagem e aí sim, a felicidade virá, será uma conquista. Será? E o que fez do seu tempo até esse momento?

Mas a verdade é que a vida é um tempo que construímos a partir do que escolhemos, nesse momento eu estou aqui digitando esse texto para você, sentindo minha respiração e atenta a todo o meu corpo, aos barulhos ao redor, mas sem sair da presença. A vida é aqui, esse momento e devo fazer uso dele da melhor forma possível, me entregando ao que eu escolher fazer estando inteira.

O futuro só será tranquilo e agradável se o nosso presente for vivido bem e intensamente, se soubermos semear boas sementes, e o autodesenvolvimento favorece esse plantio, pois somente dessa forma nos damos conta do que realmente é importante nessa jornada na terra.

Eu vejo muitas pessoas aprisionadas em seu orgulho e não conseguem fazer o movimento de chegar até uma pessoa que magoou ou que o magoou, sem coragem de tentar resolver questões importantes pois não querem dar o braço a torcer. Esse é somente um pequeno exemplo do como a vida vai se construindo de forma instável e aí jogamos a culpa de nossos fracassos no passado, em pessoas, como se nunca tivéssemos a possibilidade de ter feito diferente.

O que o tempo tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver, já que quando aprendemos a fazer pequenas meditações vamos acessando um lugar dentro de nós que traz clareza, maior percepção da realidade, de nossas ações, pensamentos e sentimentos. Tudo muda quando acessamos a verdade interna e entendemos de forma mais clara o que o tempo significa.

Eu poderia escrever mais sobre o assunto, mas acredite que a mente não consegue compreender sem passar por essa experiência, não da forma que quero que entendam. Então o meu convite é para que você pare um pouquinho todos os dias para meditar, não precisa ser vinte minutos, pode ser vários intervalos de cinco minutos. Após um tempo você irá entender a questão do tempo e tudo que essa prática trará para a sua vida.

O desafio foi lançado.