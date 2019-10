O período do pré-vestibular normalmente é carregado de expectativas e muita tensão, seja do próprio aluno e até dos pais que esperam que o filho entre na universidade logo na primeira tentativa. Esse é um momento de extrema importância na vida de uma pessoa, pois escolher uma profissão é uma grande responsabilidade.

Nem sempre os adolescentes tem a clareza em que área devem investir, muitas vezes são influenciados pela família, outras vezes optam por um curso mais fácil ou até escolhem uma profissão que sentem facilidade, mas sabem que podem errar nessa escolha.

Existem vários estudos que indicam o quanto esse momento é desafiador e normalmente gera muito estresse para os vestibulandos, o que interfere diretamente no desempenho durante as provas. Desta forma é importante que os alunos tenham uma rotina diversificada nesse período para que possam equilibrar a energia, cuidar da saúde emocional e física.

É importante que ao chegarem do colégio possam descansar um tempo antes de recomeçar os estudos, como também ter um tempo no meio do dia ou à noite para ter uma atividade física que ajudará a relaxar, se desligando por algumas horas.

As atividades físicas liberam endorfinas que proporcionam a sensação de bem-estar estimulando e dando mais energia para desempenhar outras atividades diárias, além de ser um momento especial que permite estar em contato com si mesmo. Em situações de estresse o corpo libera um hormônio chamado cortisol que é muito ruim para o corpo humano e a atividade física ajuda a diminuir o nível desse hormônio.

Atividades artísticas também são bem-vindas, pois ajudam os alunos a saírem do foco das atividades rotineiras e relaxar. Essas atividades tem uma função importante pois estimulam várias áreas cerebrais como memória visual, abstração mental, flexibilidade mental, funções sensório motoras e a criatividade, aspectos importantes nesse momento de estudos intensivos.

O aluno precisa se conscientizar que o momento de lazer faz parte do processo de preparação para o vestibular, uma forma saudável de liberar a mente do excesso de conteúdo. O corpo e o cérebro necessita desse momento para melhor fixação das matérias estudadas.

Se permitir a relaxar ajudará muito na assimilação dos conteúdos, o que será um grande benefício para ele mesmo. É importante distribuir as atividades para que no final não seja prejudicado pelo cansaço mental ocasionado pela dedicação excessiva aos estudos.

É claro que quando estamos estudando para uma prova como o vestibular temos a sensação de que não conseguiremos apreender todo conteúdo e que não temos tempo para jogar fora. Esse sentimento é natural, porém se não se permitir dar um tempo para o cérebro relaxar para poder fixar as matérias estudadas, todo esse processo pode ser contraproducente para o aluno.

É fundamental atividade mais indicada é fazer algo que se goste muito, que proporcione prazer e tenha a capacidade de fazer o aluno se desligar por um tempo. Podemos listar várias opções como ir ao cinema, sair para encontrar os amigos, andar de bike, namorar, jogar futebol, dançar ou até mesmo relaxar e ficar em casa um tempo sem fazer nada.

E então, o que acha de colocar essas ideias em prática o quanto antes e abrir espaço para relaxar e assim colher excelentes resultados do vestibular?