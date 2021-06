Os relacionamentos são muito desafiadores e estamos o tempo todo desde que nascemos nos relacionando com alguma pessoa. Apesar de ser algo tão natural, ainda encontramos muitas dificuldades em nossas interações, e quando se trata de relacionamentos amorosos toda essa questão se torna ainda mais complexa.

Quando nos apaixonarmos deixamos passar alguns comportamentos do parceiro que não gostamos pois queremos muito que dê certo, porém é importante lembrar que essas mesmas questões quando ignoradas podem gerar situações problemáticas no futuro.

Não podemos nos esquecer de que cada pessoa traz na bagagem um referencial de vida, e desta forma vamos nos deparar com ideias, sonhos, comportamentos e valores que podem ser diferentes dos nossos. No período do namoro até toleramos algumas situações, mas com o tempo vamos perdendo a paciência, o que pode gerar consequências pesadas para um dos parceiros ou para ambos.

Abaixo vou elencar alguns pontos que considero imprescindível para um relacionamento de sucesso:

– É muito importante que possamos ser nós mesmos, que ao expressarmos as nossas ideias sejamos acolhidos e respeitados, pois essa liberdade proporcionará leveza no relacionamento;

– O apoio do parceiro em nossos projetos de vida é fundamental, pois é muito frequente os relatos de pessoas que desistem de seus sonhos após serem minados com a negatividade e falta de incentivo;

– Encontro com amigos, assim como hobbies e esportes dão um fôlego na nossa rotina, uma forma de recarregarmos a bateria e descontrairmos;

– A comunicação deve ser clara, é importante poder colocar para o outro o que sente em relação a dinâmica, ao que traz incômodo e tristezas, para que possam fazer ajustes;

– O compartilhamento de tarefas, desta forma um ajuda o outro, e ambos podem desfrutar da energia da parceira;

– Nada como cultivar a gentileza, cuidar do tom e das escolhas das palavras, um carinho, um cuidado que alimenta a relação de forma positiva.

Devemos sempre ter em mente que ao realizarmos escolhas como dividir a vida com uma pessoa encontraremos algumas dificuldades, algumas serão impossíveis de superar e talvez o rompimento seja o caminho, porém muitas vezes o casamento poderia ser ajustado com pequenas atitudes. A questão é avaliar o quanto está disposto a fazer dar certo, de sair da zona de conforto e se olhar para a sua responsabilidade no relacionamento.