Há alguns meses venho acompanhando uma amiga que está passando pelo processo de adoção de uma criança e tenho percebido o quanto são cuidadosos para que tanto a criança quanto ela estejam bem preparados para o grande momento. O processo de adaptação é longo e cansativo, exige muita entrega de ambos, mas é imprescindível que a construção do relacionamento entre os dois seja moroso. Cada dia vão se conhecendo mais, cada passo que dão, cada ação nova que todo o processo demanda irá dar sustentação para que a transição seja o mais leve possível, com os dois bem preparados dentro do possível.

Quando digo dentro do possível é porque exercer o papel de pais é uma responsabilidade muito grande, e infelizmente a grande maioria das vezes não estamos preparados para este momento mesmo quando queremos muito. Ter filhos é um processo natural, fomos concebidos através do encontro entre duas pessoas e assim é a vida nesse plano terreno em que vivemos. É tão natural que sempre esperamos que após um tempo de casados a grande notícia da chegada de um bebê aconteça, e quando a demora se torna grande as cobranças acabam chegando.

Mas será que estamos aptos a cuidar de uma criança? Será mesmo que temos a noção do que é passar as noites em claro, lidar com birras, doenças que os pequenos podem ter? Todos sabemos que não é fácil, mas não sei realmente se estamos preparados para todo o trabalho a ser construído a partir da concepção de um filho. Lembro quando liguei para contar para a minha terapeuta que eu estava grávida e ela me fez colocar os pés no chão porque eu estava nas nuvens. A maternidade não é nada fácil, e a fala dela me fez compreender o tamanho da tarefa que eu tinha pela frente.

Quando descobrimos que estamos grávidas acariciamos a barriga, muitos pais conversam com o bebê, dizemos que o amamos, mas a verdade é que filho é um ser desconhecido, vamos construindo a relação com ele aos poucos. Cada sorriso nos faz ficar ainda mais apaixonados, mas cada noite sem dormir nos consome, e se não formos pessoas bem equilibradas e estivermos bem preparados podemos ter sérias dificuldades. Ainda hoje existem muitas crenças a respeito da relação de amor entre pais e filhos, mas a verdade é que nem sempre esse vínculo se estabelece, o que torna tudo ainda mais desafiador.

Muitas vezes eu presencio cenas inaceitáveis de pais com filhos o que mostra que quanto faltou preparação para exercerem o papel de cuidadores, e na maioria das vezes se tivessem passado por atendimento com um psicólogo, tudo seria diferente. Você pode estar me perguntando o porquê, e posso te dizer que quando nos trabalhamos internamente alcançamos um estado de maior equilíbrio das emoções. Além do mais que através da terapia aprendemos a nos conhecer e validar nossos reais desejos, e isso reflete em todas as áreas da vida.

Pensando em como é complexo esse tema, achei importante trazer uma reflexão acerca do assunto, pois todas as pessoas que desejam ter filhos deveriam passar por um processo que possibilitasse explorar as reais motivações por trás dessa escolha. A partir desse trabalho poderiam perceber com clareza se estão realmente preparados, para assim aumentar a possibilidade da criança terem pais mais aptos emocionalmente para cuidarem dela. Independente dos pais serem ou não biológicos, o mais importante é ficar claro que filho demanda responsabilidade em todos os níveis, então se você ainda não fez essa escolha, sinto ser o caminho mais assertivo antes de tomar a grande decisão de ter um filho.