Fiquei tentando por alguns minutos escolher a melhor forma de colocar o título no texto e fui brincando com as palavras, e de repente, caiu uma ficha. O que você não tem sentido na sua vida? Que lugar é esse que não está conseguindo sentir satisfação ou algum tipo de preenchimento interno?

Sabemos que esse momento em especial estamos sendo convidados a olhar para muitos aspectos de nossas vidas que estávamos ignorando, muitas vezes até atropelando várias situações que se mostravam emergentes com intuito de não precisar tomar qualquer atitude ou confronto.

Os compromissos diários nos faziam esquecer de alguns pontos importantes que tem um grande impacto na nossa sensação de felicidade e bem-estar. Sabe quando sentamos em cima da perna e ela fica anestesiada? Bem assim, seguimos anestesiados pelas dores e incômodos que sentimos, e de repente, somos obrigados a parar com tudo o que fazemos normalmente e ficar em casa. E agora?

Como lido com o meu parceiro o dia todo em casa? E os filhos que não param de correr e querem atenção? Tudo se acumulou, tenho que aprender até dar aulas para os pequenos, além de minhas obrigações profissionais e ainda a casa para limpar.

Então pela primeira vez em anos você está cara a cara com oportunidade de olhar para o seu entorno e parar para avaliar como você está se saindo. Será que todo esse tempo você estava no piloto automático? Parou para pensar o quanto é desafiador a intimidade, ficar muito tempo ao lado dos familiares e parceiros?

Tenho ouvido muitos profissionais dizendo que irão explodir o número de divórcios nesse momento e eu aqui fico pensando se não teria que ser justamente o contrário. A vida, o Coronavírus tem nos forçado a olhar para nós mesmos, a ficarmos com quem moramos, a dividir, a colaborar e principalmente a tolerar. Redescobrirmos a verdadeira intimidade, o significado da palavra lar. Sermos mais humanos, olharmos para nosso egoísmo para aprender a dividir. Deixar o outro manifestar a opinião, e mesmo que não concorde, possamos acolher as diferenças.

Finalizo esse texto pensando mais uma vez no título e me questionando o quanto eu deixei de sentir, de olhar, de resolver e de colocar em prática o que acredito ser melhor para mim, pois agora estou tendo todo o tempo para então sentir cada momento da minha vida para valer.

E você, já começou a olhar com mais cuidado para a sua vida nesse momento?