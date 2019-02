A rotina de sala de aula hoje é muito maçante para a grande maioria dos adolescentes, pois estão cada dia mais acostumados com as respostas rápidas, querem aproveitar ao máximo os momentos de prazer com os amigos, trocando mensagens e mantendo o status atualizado.

Essa distração também afeta os adultos que não desgrudam de seus celulares, tanto em função do trabalho, como pelo prazer que os aplicativos oferecem. Todos nós andamos distraídos, aos poucos fomos transferindo o foco e atenção para esse pequeno aparelho. Então, se pararmos para pensar, não é nada fácil ficar sentado em sala de aula por horas ouvindo o professor falar, concordam?

Como essa é a realidade atual iremos precisar buscar formas de ajudá-los a focar no que realmente é importante, a vida escolar. Estudar, aprender novos conteúdos favorecerá a entrada de nossos filhos na vida adulta, permitindo que possam se qualificar para assumir atividades que os sustentarão e darão estrutura para formarem sua família.

Atualmente existem diversos meios para se trabalhar com adolescentes, e uma delas é especialmente eficiente, a hipnose. Para conseguirmos prender a atenção de nossos filhos precisaremos lançar mão de alguns recursos que também prendam a atenção e demande pouco tempo.

A hipnose é uma ferramenta utilizada há anos e que vêm se fortalecendo e ganhando espaço principalmente com o público adolescente, sendo possível perceber os resultados em um curto período de tempo. Isto porque são mais suscetíveis as mudanças, tem menos resistência ao novo, com o que é desconhecido.

Durante o tratamento o profissional irá sugerir ao adolescente em transe que vivencie mudanças que envolvem as sensações, percepções, pensamentos e comportamentos. Nesse momento o foco dele estará em si mesmo, facilitando mudanças de padrões já estabelecidos e fortalecendo novos comportamentos. Os resultados são excelentes e logo já apresentam melhoras significativas em relação aos estudos. Ficam mais focados, apresentam maior facilidade em apreender o conteúdo e a ansiedade diminui drasticamente favorecendo a tranquilidade durante as provas.

O nosso papel como pais é sempre orientá-los e favorecer que estudem e desenvolvam seus potenciais, e nesse momento em que as distrações estão tão disponíveis, vale pensar que talvez a hipnose seja o caminho para o seu filho.