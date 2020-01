Viajei recentemente e presenciei uma cena muito interessante na mesa ao meu lado. Havia um casal com dois filhos e estavam escolhendo o que cada um queria fazer na parte da tarde. Nesse contexto com crianças nem sempre é possível achar um tempo para fazer escolhas individuais, mas essa família era diferente.

A mãe das crianças estava organizando as atividades dos filhos e buscando uma forma de ter tempo para realizar uma caminhada e quando questionada por um de seus filhos sobre caminhar nas férias ela simplesmente disse que estava cuidando do peso para se manter feliz. O menininho não entendeu muito bem a resposta da mãe e ela simplesmente acrescentou que precisava cuidar do peso para ter energia para conseguir brincar muito com eles.

Sei que o exemplo não é sustentável para um grande número de pessoas visto que quando temos filhos pequenos é desafiador achar tempo livre para fazer algumas atividades. Porém, também entendo que deixamos passar algumas possibilidades por nos entregarmos a zona de conforto. Sou mãe e lembro como foi a minha entrega aos meus filhos quando eles eram pequenos, não é nada fácil achar tempo para fazer algo que não envolva os mesmos, mas é preciso se organizar.

A questão é que pequenas ações geram mudanças e quando são gradativas e rotineiras se consegue excelentes resultados. Muitas vezes o que se busca está além do que é possível para o momento, tipo querer se matricular em uma determinada academia do outro lado da cidade só porque alguém comentou que é bacana, comprar uma determinada marca de tênis e ainda ter uma boa coleção de roupas para não repetir na academia.

Outras vezes coloca para si mesmo uma meta desafiadora de emagrecer dois quilos por semana abrindo mão de vários alimentos dos quais faz parte de sua rotina. Mudar a forma de se alimentar não é fácil, mas é possível quando se faz de forma gradativa.

O processo de perda de peso demanda uma série de atitudes que podem determinar o sucesso, porém isso só irá ocorrer se você realmente de dispor a desenvolver uma rotina que compreenda organização e disciplina. Na verdade quando queremos ter sucesso em qualquer área de nossa vida essas ações são a base de qualquer situação de sucesso.

Vou listar algumas dicas importantes para você que está disposto a emagrecer:

– Organize sua despensa e geladeira para que não falte alimentos saudáveis durante a semana;

– Lembre-se da importância de organizar o almoço e jantar, para não comer qualquer coisa quando estiver sem tempo;

– Prepare pequenos lanches para o meio da manhã e tarde, afinal não devemos chegar ao final do dia com fome;

– Consulte um profissional de nutrição, ele é o especialista adequado para lhe ajudar na parte alimentar;

– Escolha uma atividade física que lhe agrade, que dê prazer;

– Se perceber que exagera ou que não consegue se organizar busque a ajuda de um psicólogo especialista na área, afinal devemos resolver as questões emocionais para que não coma para amortecer dores emocionais.

– Meditar também é uma excelente opção, quando aliamos a meditação com a atividade física e a alimentação, o processo se torna muito mais efetivo.

Não pense que é impossível, trace metas realistas, assuma o comando de sua vida. Se você não conseguir se organizar para cuidar de si mesmo, ninguém mais poderá fazer por você.