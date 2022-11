Há muito tempo o tema espiritualidade chama a minha atenção, na área que eu atuo gosto muito de estudar as religiões pois elas também funcionam como refúgio das dores internas. Nada mais lógico do que buscar na proteção divina acalento para as nossas dores emocionais, serve como amparo para seguirmos a vida mais confiantes, contando com a proteção divina nos olhando, cuidando e muitas vezes solucionando problemas.

Tenho acompanhado pelas minhas redes sociais muitas postagens que me deixaram assustada, pessoas que pregavam a paz e a expansão da consciência fazendo comentários que ferem outras pessoas por divergência de opinião. Muitas famílias e amizades estão sendo rompidas por intolerância, faltando respeito e discernimento frente às diferenças. Estamos vendo muitas máscaras caírem, esse momento político está servindo como caminho para muitas pessoas colocarem o ódio e a raiva que trazem dentro de si mesmas para fora.

E é esse ponto que quero abordar, o quanto a política faz emergir dentro de cada um de nós dores emocionais não cicatrizadas, projetando muito das nossas dores internas no outro. É como se nós nos autorizássemos a colocar para fora o que sentimos em cima de uma justificativa aceitável frente a sociedade. Já que não consigo falar o que me machuca, não consigo expressar a minha raiva, abro caminho para ela sair através da contestação do posicionamento do outro quando contrário ao meu.

A questão é que essa reatividade toda revela o quanto nós estamos necessitando mudar nossos comportamentos, mesmo meditando, cantando mantras, orando na igreja ou templo, tem questões que necessitam de ajuda especializada. Quero dizer que sei que muitas graças são alcançadas, mas muitas vezes somente amortecemos o que sentimos através de crenças que internalizamos. Quando estamos bem alinhados internamente conseguimos enxergar com mais clareza o que acontece a nossa volta, saímos da reatividade e passamos a agir com ponderação.

Ao recebermos o que o outro escreve ou fala sem nos alterarmos, estaremos em um patamar de maior assertividade e amadurecimento interno. É muito desafiador lidar com as diferenças, principalmente com as pessoas das quais somos mais íntimos, porém isso não deve validar o nosso descontrole emocional frente ao que nos incomoda. Cabe a cada um buscar lidar com tranquilidade com o que acontece a nossa volta, não que em algum momento não iremos dar uma balançada e sair do prumo, mas conscientes de que o equilíbrio e o respeito são as chaves para se viver em paz.