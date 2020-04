Estamos o tempo todo nos relacionando com as pessoas, porém quando se trata de um relacionamento íntimo colocamos toda a nossa energia para viver um grande amor. É claro que esse conceito de amor varia de acordo com os personagens, cada um traz o seu próprio referencial de relacionamento para dentro do contexto. Conforme a relação vai ficando íntima vamos relaxando e mostrando como realmente somos, o que gostamos e o que não curtimos no outro.

Muitas vezes esquecemos as gentilezas, na correria dos dias que passam não nos lembramos de como devemos continuar nutrindo a relação com palavras, comportamentos de carinho e respeito. O tempo passa, nos envolvemos com as atividades diárias e nos perdemos no cansaço.

Vamos literalmente relaxando, mudamos o foco e talvez um dos dois perceba que não está satisfeito e que não se sente feliz. Nem sempre nos damos conta do que realmente está acontecendo, vamos empurrando com a barriga até a hora que a tristeza começa a consumir a alegria em continuar compartilhando o mesmo espaço.

Percebemos que é a hora de dizer adeus e vamos aos poucos nos preparando para esse momento. Nem sempre é uma decisão que os dois compartilham, então pode ser um tanto delicado esse momento.

Não é nada fácil finalizar ciclos e nem abrir espaço para o novo, afinal estamos tão acostumados com alguns comportamentos que temos uma certa tendência a repeti-lo em outro relacionamento. Recomeçar por ser muito desafiado não é verdade?

Mas o foco é conseguir entender internamente quando chegou a hora de dizer adeus, mesmo que ainda sinta amor pelo parceiro, mesmo que tenha se unido a ele seguindo o sonho do até que a morte nos separe. Olhar com cuidado e também aceitar o que não tem mais condições de mudar.

Muitas vezes vivemos relações tóxicas em que não temos apoio para iniciar um novo projeto, quando damos opinião em alguma questão somos invalidados, começamos a nos sentir mal o tempo todo, baixa autoestima, nos sentimos um lixo de incapacidade.

Esse é o momento mais doloroso, sair desse círculo vicioso da dor, da rejeição e da falta de reconhecimento. Sabemos o que fazer mas seguimos sem forças para tomar uma decisão. A busca por profissionais que trabalham com as relações humanas é uma saída para conseguir se olhar novamente, recuperar a autoestima e passar a acreditar você tem sim condições de partir e buscar ser feliz.

A hora de dizer adeus é aquele momento em que não está mais feliz, que independente do que tenta conversar, fazer ou investir não ecoa no outro. Nós somos seres livres e com possibilidades de alcançar uma vida mais satisfatória emocionalmente, então reúna as suas forças e diga adeus a quem não ilumina mais. Ser feliz é uma construção e você é o grande arquiteto do seu futuro.