Estamos perto de virar o ano e os questionamentos a respeito da vida surgem como um alerta, nos mostrando o quanto desperdiçamos esse bem tão poderoso. As promessas de mudanças também aparecem, sentimos uma força fantástica nesse momento e realmente acreditamos que faremos milhares de coisas diferentes.

Talvez a grande maioria das promessas da virada não se cumpram porque somos levados por situações que não são essenciais à nossa vida, nos deixamos levar pelas circunstâncias, ao que surge pelo caminho, esquecendo que o foco faz a diferença.

Mas em algum momento se faz necessário olhar para dentro de si mesmo e desvendar os mistérios do eu interno, ao que podemos fazer para nos sentirmos mais inteiros e satisfeitos com nossas escolhas.

Você já deve ter ouvido alguma história de alguém que mudou de área de trabalho, largou tudo o que fazia para investir em novos projetos, não é mesmo? Claro que não é preciso fazer o mesmo, mas se reinventar, buscar o que te preenche de fato, fará com que viva a sua vida de forma mais intensa, onde o sorriso nos lábios desabrocha assim que abrir os olhos pela manhã. Já se imaginou acordando feliz, sentindo a paixão pulsar dentro de si mesmo e indo realizar um trabalho que te faça sentir preenchido?

Talvez nesse momento ao ler o texto você pense que é difícil mudar, que a segurança é um aspecto importante a ser pensado e eu concordo com você, mas isso não impede de abrir espaço para o novo, que pode ir tomando forma com o passar do tempo.

O convite que faço nessa virada de ano é que pare para pensar o quanto está dando de você, como poderia se alinhar com a sua essência, otimizando o tempo, sentindo amor pelo o que faz e ao mesmo tempo, distribuindo esse sentimento tão poderoso que é capaz de mudar o mundo.

Que em 2017 o amor possa invadir o seu coração, que o tempo se torne seu principal aliado na realização do seu propósito de vida.

Feliz Ano Novo!