Após pensar muito resolvi abordar esse tema que é muito delicado, porém necessário, pois quando pensamos em violência apontamos sempre para fora como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade no que vemos por aí, mas na verdade temos e muito. Nessas eleições estamos vivenciando isso de forma bem escancarada, quantas vezes vimos nossos familiares e amigos exalando raiva, ódio e palavras agressivas cada vez que falavam sobre algum candidato? E você, como tem sido o seu comportamento nessas eleições? Percebem que essa violência está dentro de cada um de nós e não fora?

O nosso país apresenta o reflexo do nosso mundo interno, se há violência não é somente porque não temos leis mais rígidas, e sim porque a alimentamos em nossas casas cada vez que alteramos o tom de voz, quando falamos com desprezo o nosso parceiro, quando tratamos com violência um filho. Criamos uma sociedade doente, criamos pedófilos, abusadores, dependentes químicos, é um sistema de retroalimentação, mas não olhamos para isso, nos queremos olhar de fato para o nosso comportamento disfuncional.

Estamos acostumados a enxergar essas pessoas como monstros e esquecemos de quem de fato tem responsabilidade. Cada vez que nos eximimos da responsabilidade em ajudar uma vizinha que apanha do marido, de denunciar uma criança que está sendo abusada, ou mesmo ignoramos um pedido de ajuda de uma pessoa com fome, estamos ajudando a criar a violência. Não será uma fala bonita ou dois reais que damos no sinaleiro irá ajudar as pessoas, e sim a nossa postura ativa diante dos fatos que presenciamos diariamente.

Sei que esse assunto é polêmico, mas é preciso parar de criar ilusões sobre um mundo perfeito onde a fala mansa seduz mais do que a verdade. Sinto que vivemos em um mundo de aparências, onde quem é bonzinho e faz tudo que queremos é amado, quem contraria é odiado, e isso começa dentro de nossas casas. Aprendemos que temos que sorrir, temos que ser educados, e é isso que importa, mesmo que por dentro a gente esteja triste, magoado, destruídos, temos que sorrir e ignorar o que sentimos.

Não aprendemos a lidar com a realidade como ela é, e sim aprendemos qual a melhor forma de nos mostrar ao mundo mesmo que seja totalmente distorcida. Criamos pessoas cheias de feridas emocionais que buscam uma solução para as suas dores de forma equivocada não conseguindo distinguir o falso e o verdadeiro. Nesse momento vemos o quanto também espalhamos a violência, basta olharmos as mídias sociais para entender o mundo interno de cada um, e tudo bem, pois aqui estou falando sobre o assunto e não julgando. É muito importante que possamos discutir assuntos de forma civilizada, que possamos mexer no fundo do baú sem causar mais intrigas, pois esse é o país que eu quero e imagino que você também queira.

Meu convite é que você pare um momento e perceba como tem sido o seu posicionamento nessa eleição, o que você tem falado ou escrito sobre o assunto. Quantas vezes você ficou com raiva, foi agressivo em suas falas, quis a todo custo impor a sua opinião para quem irá voltar em outro candidato? Quantos amigos e familiares você perdeu nesse momento? Para curarmos a violência em nosso país temos que nos curar primeiro, e o respeito às diferenças é o primeiro passo que devemos dar para diminuir a violência, pois toda mudança acontece primeiro em nós, pois somente assim podermos dar ao mundo o nosso melhor.