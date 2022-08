Conviver com pessoas agressivas é realmente muito desafiador, acabamos ficando vulneráveis e viramos alvo para que o outro descarregue em nós a sua infelicidade. Não podemos dizer que são pessoas ruins, na verdade quando ouvimos a sua história vamos identificando muitas passagens pesadas, momentos de muita dor. Ninguém é agressivo porque quer e sim porque não sabem comunicar e lidar com as dores que sente.

Mês passado eu conheci uma pessoa durante uma viagem e ela me falou em algum momento sobre a tristeza que sente, e como isso a transformou em uma pessoa agressiva. Fiquei muito feliz por ouvir isso, percebi que ela já tem consciência de como se comporta, já faz um link com as dores que fazem parte da sua história. Assim o processo de cura e de mudança de comportamento já é uma possibilidade, ela se mostra aberta para falar o que sente e se abrir para o novo.

Quantas pessoas estão preparadas para olhar para tudo que carregam dentro da mochila da vida? Poucas, infelizmente. A grande maioria não tem a percepção de como reagem quando estão com outras pessoas, principalmente com familiares e amigos. Ao longo da vida vão colecionando inimigos, rompendo laços afetivos por não terem freio no que falam e se como se comportam. As pessoas que convivem com pessoas machucadas nem sempre conseguem ter a compreensão necessária para lidar com essas situações que poderão ocorrer com frequência. E mesmo que consigam acolher, se a pessoa agressiva não buscar tratamento e mudar a forma com que se comporta, acabam se afastando para preservarem a própria saúde mental.

Não é nada fácil remexer no passado, é preciso parar e abrir a mochila da vida para trazer à tona experiências do passado que não são nada agradáveis. Muitas lembranças doloridas são lembradas e isso mexe muito com o emocional promovendo angústia, tristeza, raiva, indignação, ódio, etc. Porém na terapia tudo fica mais tranquilo, pois recebem o amparo e o acolhimento que necessitam para passarem por todo o processo necessário para curar suas feridas.

Mas percebo que o mais importante é entendermos que toda essa agressividade é um pedido de socorro de alguém que sente muita dor e não sabe expressar, até porque a sensação que a pessoa sente é de que ficará muito vulnerável. Essa vulnerabilidade por sua vez também promove uma percepção falsa de desintegração do ego, o que causa muito medo.

Precisamos aprender a separar o que é nosso e o que é do outro, e esses rompantes de agressividade mesmo que dirigidos a nós é o espelho da alma do outro. Quando entendemos isso conseguimos olhar com um certo distanciamento e lidar de outra forma, até com mais compaixão, acolhendo quando sentimos que o outro nos dá uma abertura. Mas em muitos casos não temos essa possibilidade, e acabamos nos afastando, até porque o convívio se torna exaustivo, drenando a nossa energia nos deixando mau humorados.