Desde que somos pequeninos vamos aprendendo a nos comunicar, os nossos cuidadores são os nossos primeiros professores e aos poucos vamos entendo como isso funciona na prática. O bebê chora e recebe leite, ele esperneia e recebe um colinho, até que começa a pronunciar suas primeiras palavras, aprende a formar frases, e aos poucos vai compreendendo as informações que recebe.

Pareces simples, porém no meio do caminho o bebê vai recebendo muitas informações distorcidas, pois cada pessoa com quem ele convive apresenta uma compreensão da vida e dos fatos de formas diferentes. Aos poucos ele vai entendendo o comportamento humano e os fatos da vida de acordo com um crivo pessoal adquirido, onde o certo e o errado é questionável, visto que o que é certo para uma pessoa não é o mesmo para outra.

Crescemos, e nesse processo iremos nos relacionar com diversas pessoas, ouvindo outros pontos de vida e assim vamos aprimorando as percepções à respeito de vários assuntos. Nesse processo vamos entendendo que as pessoas pensam diferentes de nós em vários momentos, algo que pode ser visto como natural, mas que muitas vezes causará fricções nas relações.

Identificamos que um dos maiores problemas em relação a comunicação se dá porque o receptor nem sempre ouviu realmente o que o emissor falou, pois normalmente ele ouve o que quer sem ao menos tentar entender o que o emissor quis dizer. Em outras palavras, o fato de duas pessoas estarem dialogando não quer dizer necessariamente que estão se comunicando, mesmo que o tema da conversa seja de conhecimento de ambos.

Para que a comunicação seja produtiva é importante que os envolvidos estejam realmente dispostos a ouvirem a essência do que o outro diz, o que exige o ouvir de forma profunda e livre dos próprios julgamentos a respeito do que está ouvindo. É muito interessante refletir sobre essa temática pois a princípio acreditamos que estamos realmente ouvindo o que nos dizem, mas na verdade já acionamos os nossos mecanismos de defesa para não precisarmos rever conceitos que acreditamos serem corretos. Simplificando, temos uma ideia preestabelecida e não queremos ouvir algo diferente do que já temos como verdade a respeito de algum assunto ou situação.

Fechamos as portas do entendimento, queremos acreditar somente nas nossas verdades pois isso nos dá uma sensação de identidade e segurança. Nos apegamos no que acreditamos e deixamos de ser empáticos, nos restringimos ao nosso próprio saber, às nossas verdades, e no momento em que a conversa deveria ocorrer para que a harmonia se estabeleça, nada dá certo. Os relacionamentos se tornam desafiadores justamente porque fechamos as portas para um entendimento mais profundo, nos perdemos em nossas próprias verdades e deixamos de investir na relação. Quando isso acontece fica impossível dar certo, pois se agarrar as próprias verdades também é uma forma de dizer não ao relacionamento.