Os pensamentos nos invadem o tempo todo, o maior desafio de todos os tempos é justamente conseguir ficar com a mente vazia, mas esse é um exercício praticamente impossível. Essa é uma questão muito importante para refletirmos, pois somos o reflexo daquilo que passa em nossas mentes, ficando claro o quanto é desafiador nos relacionarmos com outras pessoas.

Desde pequeninos vamos construindo a nossa personalidade e adquirindo uma bagagem baseada no conjunto de valores e crenças que experienciamos dentro de nossas casas, que são ferramentas para construirmos a nossa forma de pensar e julgar tudo o que sentimos e, consequentemente, o que vivemos. Apesar de termos uma noção geral do que é certo ou errado, em nossa sociedade nos esbarramos no que é certo para cada um de nós, de acordo com as nossas experiências de vida.

O tema é bem complexo e é claro que existem muitos fatores que estão agregados ao processo, como, por exemplo, o que vamos aprendendo na escola, na convivência com os amigos, com parentes, sendo que toda experiência agregará material a nossa bagagem de aprendizado.

Nossa rede de pensamentos vai sendo alimentada pouco a pouco, tudo ao nosso redor tem a capacidade de impactar o nosso sistema interno, sendo assim vamos somente aprimorando a qualidade dos pensamentos, seja para o lado negativo ou positivo.

Precisamos entender que após uma determinada idade já podemos escolher do que queremos alimentar a nossa alma, ou seja, de leituras, filmes, amizades e relacionamentos mais positivos ou negativos. A qualidade da bagagem que vamos armazenando está diretamente ligada as nossas escolhas diárias, sendo que todo esse processo vai nos ajudando a formar opiniões a respeito do que pensamos. Quanto mais restrita à nossa vida, mais risco de ficarmos presos a ideias fixas, mas se conseguirmos ampliar a nossa visão, vamos construindo mais conexões e, consequentemente, mais entendimento acerca da vida.

Todo esse processo impacta em nossos relacionamentos, vamos entendendo como é difícil estabelecermos relações duradouras e saudáveis, pois sempre terão duas pessoas com bagagens e percepções bem diferentes a respeito da vida. A forma com que reagimos às diferenças também pesa porque nem sempre aprendemos a respeitar opiniões e comportamentos diferentes dos nossos, o que gera ainda mais estresse e confusões.

O fato é que sabendo de como normalmente os pensamentos definem a nossa visão de vida, precisamos estar atentos a esse fato e procurar meios para não nos deixarmos levar pelo primeiro pensamento que surge a nossa mente.

1 – Técnicas de Mindfulness são excelentes para nos auxiliarem nessa mudança de padrão de pensamento, pois praticando a presença conseguimos olhar as situações ao nosso entorno com mais clareza;

2 – Desenvolva o hábito de se questionar cada vez que você se encontrar em um impasse, ou movido por uma emoção. Se pergunte quais as outras possibilidades e razões podem estar por trás de algo que o incomoda;

3 – Aprenda a identificar quando estiver agindo em função de um pensamento disfuncional, assim perceberá que muitas vezes está vendo o mundo através de lentes negativas e distorcidas da realidade como aprendeu quando criança.

Pequenas mudanças de comportamento podem nos auxiliar a lidar com o excesso de pensamentos e principalmente a identificar quando os mesmos estão causando sérios problemas. Aposte em técnicas respiratórias, trazendo um estado de presença conseguimos enxergar com mais clareza, e assim abrimos espaço para enxergar as belezas contidas em todas as situações que nos desafiam nessa vida.