Falar sobre foco é algo bem interessante, aposto que esse tema aguça a sua curiosidade, não é mesmo? A verdade é que é muito importante traçarmos algumas metas para que possamos nos desenvolver. Em qualquer área que escolher é necessário saber onde se deseja chegar, mas nem sempre o foco deve ser no futuro, o mais interessante é ter foco no agora, no presente momento.

Desde pequenos somos educados a olhar para o futuro, tirar boas notas, conquistar bens materiais, um bom relacionamento, viagens, raramente nos ensinam a olhar para o momento presente, este sim fará toda a diferença em sua vida e conquistas. Primeiro é interessante pensar sobre o que você entende por sucesso, felicidade e se dar bem na vida. Será que em algum momento você já se questionou sobre o que é realmente importante para você sentir-se feliz?

Quais são os seus valores? Será que seu foco está no que realmente fará a diferença ou você vai com o fluxo e aceita o que a grande massa propaga como sendo importante conquistar?

Quando essa mudança inicia aprendemos que se estivermos totalmente presente no que estamos fazendo, sentindo e vivendo, naturalmente tudo fluirá melhor e sem dúvida teremos o ganho de nos livrarmos dessa ansiedade patológica que muitos estão experimentando atualmente.

Você percebe que existe uma diferença entre saber que está vivo e respirando e realmente sentir que está vivo e sentindo sua inspiração e expiração acontecendo. Caso não tenha ainda percebido, experimente parar por alguns minutos e em silêncio scanear todas as partes de seu corpo. Sinta os pés, as pernas, coxas, quadril, abdômen, tórax, ombros, braços, mãos, pescoço e cabeça. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões, prestando sempre a atenção em sua respiração. Faça isso por alguns minutos e perceba como você se acalma, tudo fica mais leve e sua concentração melhora.

Tudo muito simples, mas que exige uma disciplina de parar todos os dias para se centrar, focar no agora e fazer suas atividades estando mais inteiro, mais atento.

O foco deve ser sempre no que está fazendo, deixando de fixar a atenção sempre no futuro, e permitindo deixar fluir. Vivemos a impermanência, tudo passa, tudo inicia e acaba, precisamos estar mais perceptivos, olhar ao nosso redor com mais atenção, somente desta forma ficamos inteiros, mergulhamos em nosso interior e ao mesmo tempo vamos percebendo tudo de forma mais clara.

E agora pense e responda a si mesmo: onde está o seu foco? O que está fazendo de sua vida? Quantos momentos incríveis você anda perdendo porque não tem tempo para usufruir do que está disponível para você?

Chegou a hora de parar de perder tempo e colocar o seu foco no que realmente fará a diferença em sua vida. Foque no presente momento, no agora.