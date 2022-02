Dias atrás eu tive a oportunidade de participar de uma aula online que me impactou logo de início, a professora em questão que é uma profissional bem reconhecida em sua área e há anos eu tenho salvo o seu contato em meu celular. Mas durante a aula fui sentindo um incômodo, achei tudo muito rápido, não estava conseguindo acompanhar o ritmo dela. Ao contrário de outras aulas online que eu já participei, ela já iniciava fazendo o movimento o que me deixava sempre um tempo atrás, pois ela não mostrava e explicava antes de iniciarmos cada movimento, e sim já contava o tempo mesmo eu não imaginando o passo seguinte.

Fui percebendo que na verdade ela estava desconectada do que estava fazendo, como se estivesse ligada no piloto automático. Falas rápidas demonstrando impaciência com os alunos, não grosseira, mas cumprindo o papel sem emoção. Na verdade, a proposta do trabalho é maravilhosa, mas para quem está atento fica claro a total desconexão com o coração. O que eu relato acontece o tempo todo em qualquer área de atuação, ontem mesmo ao tomar um café com um amigo ele me contou que havia entrado em um local para conhecer os produtos e a pessoa perguntou o que ele queria olhando para o computador e respondendo grosseiramente. Parece que essa desconexão é mais frequente do que pensamos.

Muitas vezes passamos anos fazendo o mesmo trabalho, e com o tempo algo muda, ou porque nos cansamos de fazer a mesma coisa por anos, ou porque não estamos conectados com o nosso propósito de vida. Aos poucos a energia do trabalho vai caindo e vamos cumprido somente o protocolo, tudo muito mecânico, sem brilho e sem emoção. Muitas vezes não estamos na área de atuação errada, mas por algum motivo não sentimos mais prazer, e já levantamos pela manhã chateados, sem motivação para realizarmos as nossas tarefas.

Essa queda na energia e no prazer impacta diretamente nos resultados, não entregamos o que precisamos com amor pois não estamos nos sentindo felizes com o que fazemos. No momento em que percebemos que a nossa vida ou o nosso trabalho não está fluindo e que estamos no modo automático, é que precisamos parar para pensar no que pode estar acontecendo. Cada um tem o seu próprio processo e não podemos generalizar as situações, mas o fato é que nada que fazemos sem nos sentirmos apaixonados terá grandes resultados ou alegrias.

Muitas pessoas encaram a vida como uma grande batalha a ser vencida, se olharmos para as suas histórias veremos que há muito sofrimento, faltou o básico para educação, alimentação, saúde e afeto. Com tanta dor no sistema vivem no modo escassez, o medo da falta faz com que permaneçam em um trabalho que não lhe traz satisfação, mas sentem medo de arriscar e buscar o novo. Podemos explorar muito esse tema, mas confesso que o texto ficaria muito longo o que não é o objetivo nesse momento.

O fato é que nem sempre estamos alinhados com os nossos desejos mais profundos e muitas vezes seguimos o mesmo caminho mesmo quando se torna pesado, sem graça e sem brilho. Não ousamos olhar para dentro para entender o que realmente está acontecendo, pois na maioria das vezes não abrimos espaço para compreender de forma mais profunda o que sentimos. Seguimos no piloto automático como escrevi no início do texto e reproduzimos os mesmos comportamentos dia após dia.

Por isso te proponho que pare por uns minutos e se dedique a pensar na sua vida, no quanto anda insatisfeito. Se pergunte como acorda todos os dias, se sente alegria ao sair para trabalhar, se sente seu coração feliz com o trabalho que entrega. Reflita se o que faz impacta positivamente outras pessoas e como isso respinga em você. Caso perceba que algo não está bem, que se identificou em vários momentos com o que escrevi nesse texto, então é o momento de pensar em mudanças e buscar alguma atividade que faça pulsar o seu coração.