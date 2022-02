O que te impede de ter uma vida feliz?

Dias atrás eu ouvi essa frase em um curso que eu participo e fiquei pensando em como ouço relatos de pessoas que estão infelizes, algumas delas já estão despertando para as mudanças que precisam fazer para que a suas vidas mudem, mas muitas pessoas ainda não conseguem. É muito forte em nossa cultura o reconhecimento pela dor, é uma forma de sermos olhados, de termos a atenção de outras pessoas.

Quem nunca se pegou criando historinhas mentais porque sentiu-se injustiçado? Aposto que isso já aconteceu com você muitas vezes, pois frequentemente pensamos que o outro deveria corresponder às nossas expectativas. Criamos uma rede de ilusões em nossa cabeça e projetamos no outro a responsabilidade de nos fazer felizes. Quando isso não acontece, nos frustramos, e cheios de raiva atacamos aqueles que acreditamos serem culpados por toda infelicidade que sentimos.

O que temos dificuldade em entender e aceitar é que ninguém tem o poder de nos fazer felizes, a felicidade é um estado interno no qual independe da ação do outro. O outro pode sim agir diferente do que imaginamos e está tudo bem, até porque cada pessoa tem a sua própria forma de enxergar a vida, não tem como querer que o outro se torne uma cópia daquilo que imaginamos em nossa mente.

Portanto é preciso sair da zona de conforto e buscar encontrar meios para nos sentirmos mais integrados com nossos valores, enriquecendo a vida com atividades que realmente agregam a vida maior conhecimento de si mesmo. Assim vamos fortalecendo a nossa autoestima e aprendendo que a felicidade é um processo que construímos a partir do momento que nos responsabilizamos por nossas escolhas.

Para que essa mudança de paradigma ocorra é preciso acreditar que somos capazes de mudar, que podemos construir uma nova realidade e sair do papel da vítima. Muitas vezes nos colocamos nesse lugar sem perceber, mas a verdade é que fomos ensinados a nos queixar da vida, nos lamentar de tudo que dá errado como se fôssemos vítimas do mundo, do outro, mas a verdade é que podemos ser vítimas até de nós mesmos.

Quando não estamos despertos nos enrolamos nas próprias ilusões da mente, a partir do momento em que nos damos conta de que não devemos nos identificar com as conversas da mente, tudo muda. Começamos a diferenciar o que é real do imaginário, pois nem sempre julgamos corretamente as informações que chegam até nós, interpretamos tudo de acordo com as nossas ilusões.

O que você pode fazer para sair desse lugar?

– Buscar recursos que auxiliem na busca do autoconhecimento, como leituras, terapias, meditações, yoga;

– Prestar atenção as conversas que a mente te conta, para que consiga identificar pensamentos disfuncionais antes de construir conclusões precipitadas acerca das pessoas e situações à sua volta;

– Praticar exercícios de promovam o estado de presença, para que consiga separar o que é seu, conteúdos que cria em sua mente, do que projeta no outro, exigindo que satisfaçam e preencham buracos que somente você pode curar.

Muitas vezes nós mesmos nos sabotamos, mas através de pequenas mudanças podemos alcançar um estado de harmonia, um bem-estar com a vida ao nosso entorno e com as nossas escolhas.