Há muitas décadas as práticas de meditação vêm mostrando os inúmeros benefícios do silenciar-se, mas apesar de ser acessível a praticamente todas as pessoas, existe uma grande resistência em inserir a mesma na rotina diária.

O fato é que quando silenciamos a mente, isto é, deixamos de nos apegar aos pensamentos que nos invadem o tempo todo, conseguimos dar uma pausa mesmo que seja momentâneo, ficando mais atentos ao momento presente.

O guru brasileiro Sri Prem Baba, vem orientando a importância de fazermos um instante de silêncio antes de nossas atividades mais importantes, até sugere que façamos um minuto divididos em cinco momentos no decorrer do dia.

A minha experiência tem sido maravilhosa, pois a partir do momento em que se pratica o silêncio, começamos a ficar mais focados, nós nos entregamos no que estamos fazendo com mais dedicação, sentimos a vida pulsando. Saímos do piloto automático, paramos de viver no futuro à espera de situações que nem sabemos como acontecerão. Na verdade não temos controle algum sobre o nosso futuro, ele pode mudar a qualquer instante e ainda puxar nosso tapete de uma forma bem inesperada.

Uma das queixas mais comuns que ouvimos hoje é como a ansiedade tem interferido na qualidade de vida. Não conseguimos relaxar para dormirmos uma boa noite de sono, não nos calamos em momentos em que seria necessário dar espaço para o companheiro pensar, não estamos aceitando nem a demora do outro em responder as mensagens do WhatsApp.

Então, o que acha de fazer algumas pausas durante o dia, se permita-se a tentar por algumas semanas e depois volte aqui para me contar como foi a sua experiência. Tenho certeza de que descobrirá que a tranquilidade interior é possível e que só depende de você se permitir alguns momentos de silêncio durante o seu dia.