Difícil é mudar a forma de pensar, desde pequenos aprendemos que nascemos para viver ao lado de outra pessoa e construir uma família. Temos o exemplo de nossos avós, nossos pais, pode até ser que durante nossa passagem da infância até a vida adulta tivemos pessoas próximas a nós que se separaram, mas logo estavam com outros parceiros, com raras exceções.

As histórias e filmes infantis reforçam muito a cultura do casamento, mas poucos, se é que existem, retratam a felicidade de ser feliz sozinho. Viver com uma pessoa compartilhando a vida não é fácil, basta nós vermos fotos de festas de casamentos, os pombinhos felizes, meses depois, acabou, cada um vai para um lado.

A verdade é que não fomos ensinados a lidar com as diferenças, com os limites, com a história que nosso parceiro traz para nossa vida. Temos que aprender na marra. A mesma coisa acontece quando a mulher se torna mãe, lemos literaturas a respeito, mas na hora que o bebê chora a noite inteira, socorro.

Mas tenho conhecidos que decidiram viver sem ninguém, às vezes por quererem estar só, outras vezes por falta de opção melhor, afinal, não dá para casar com qualquer um.

A grande questão é que podemos sim ser feliz sozinho, contrariando uma música bem conhecida, “Wave” de Tom Jobim ” Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho”.

Dicas para curtir a solteirice:

– Faça planos de viajar, aproveite para conhecer lugares, se quiser se junte a excursões;

– Aproveite para ler muito, nada alimenta mais do que informações;

– Organize-se para sair com os amigos pelo menos uma vez na semana, dar risadas estimulará a produção do hormônio da felicidade;

– Participe de trabalhos voluntários, uma forma de proporcionar completude;

– Tenha um animal de estimação, mas lembre-se de que este precisa de cuidados durante sua ausência em busca de novas aventuras;

– Aprenda a viver sozinho sem sentir-se triste, reinvente, aproveite todos os momentos livres;

– Nada melhor do que acordar e ficar na cama até a hora que se quer, ou mesmo, levantar bem cedo pegar a bike e curtir o dia;

-Nada impede de ter um romance, mas quem sabe cada uma em sua casa, assim pode preservar sua privacidade a sete chaves;

– Lembre-se de que a terapia pode ser um bom aliado para aprender a se proteger dos maus-olhados, não faltarão pessoas querendo estar em seu lugar, mas sem coragem de jogar tudo para o alto e aproveitar a vida.

Afinal, ter coragem de ser feliz é para poucos, por que não aproveita?