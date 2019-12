Normalmente quando pensamos no amor somos invadidos por lindas memórias, de momentos cheios de carinho envolvendo a família, amigos e amores. Um sentimento nobre que abarca um grande número de qualidades e também de significados, já que cada pessoa o interpreta de acordo com suas próprias vivências.

O amor pode transmitir pureza, tranquilidade, aconchego, como também pode remeter ao vazio, a injustiça, a ausência, a carência, etc. Isso por que muitas pessoas não sentem que receberam ou foram tratadas com amor, sendo difícil compreender como pode ser benéfico amar e sentir-se amado.

Muitas vezes acreditam que estão abertos para vivenciarem esse sentimento, se envolvem com outras pessoas, mas estão com o coração endurecido. Gostariam de expressar o que sentem, mas ao mesmo tempo ficam enrijecidos, presos a uma couraça que tem como função protegê-los da dor.

Não conseguem soltar, deixar o sentimento fluir, fazer carinho e muitas vezes não se tem a consciência de que isso acontece. Acostumam-se a agir de forma fria acreditando que desta forma estarão seguros e que não irão se machucar. Mas na verdade estão desprotegidos, pois não usufruem do prazer e da felicidade que esse sentimento pode proporcionar.

Quando estamos abertos, quando nos colocamos à disposição do amor, perdemos o medo da dor e vivemos esse sentimento de forma livre sem esperar algo em troca. Amar é isso, um movimento de doação incondicional, é deixar fluir. Nesse processo vamos criando ao nosso entorno uma egrégora de energia positiva, atraindo pessoas que também se mostram afetivas.

Desta forma vamos aos poucos entendendo que o que importa é o que sentimos, que dar amor, dar carinho proporciona muita alegria, alimenta a alma e ilumina a vida. Nesse processo também vamos entendendo que o amor deve ser livre, que somos ele na essência, desta forma nos transformamos em seres que doam amor, que sentem empatia.

Permita-se viver com menos medo, arranque as couraças que envolvem o seu coração e simplesmente, viva. Assim você irá se surpreender com as oportunidades incríveis que irão surgir a sua frente, pois amor atrai amor.