Fico incomodada com o uso de algumas palavras que tem sido utilizadas em alguns textos sobre os problemas que as próteses de silicone provocam, sinto que a palavra tendência é uma delas. Como falei anteriormente em outro texto, o explante de silicone não é modinha, nenhuma mulher que um dia recorreu a próteses de silicone para se sentirem mais bonita imaginou que um dia ficaria cheia de cicatrizes, não somente na pele, mas na alma.

A Doença do silicone e a Síndrome Ásia levam milhares de mulheres a um estado de saúde que compromete a qualidade de vida. São muitos relatos e estão nas redes sociais para qualquer um que não acredite possa se informar, acompanhar e inclusive conversar com que está passando por esse processo, você irá encontrar diversas postagens, vídeos, lives e matérias, não há como negar o que todos os relatos têm em comum. O fato é que logo que acordamos da cirurgia do explante já sentimos a diferença, umas acordam mais dispostas, outras respirando bem como há anos não conseguiam, nos sentimos leves, vivas, uma experiência que ouço diariamente das pessoas que me procuram para conversar sobre o que sentem. No decorrer dos dias as mudanças são incríveis, vamos identificando diversas melhoras e recuperamos aos poucos a vitalidade perdida durante os anos com as próteses de mama.

Já sabemos que existem vários casos de linfoma BIA-ALCL, o que antes imaginávamos ser algo raro tem aparecido em relatos de mulheres que acreditavam estar com um dispositivo seguro dentro de seus corpos. O que não sabemos é se esses casos estão sendo devidamente notificados, qual o protocolo em relação aos dados encontrados em exames clínicos e cirurgias.

A questão é que o implante de silicone não é seguro, e em setembro de 2020 o FDA recomendou que as caixas de próteses de silicone venham com uma tarja preta com as informações sobre os riscos da utilização dos implantes. É importante que fique claro que a FDA só fez essa solicitação por terem dados comprobatórios dos riscos reais das mesmas, o que já elimina de cara o termo modinha que vem sendo utilizado em vários textos sobre o assunto.

Não somos militantes, somos mulheres reais buscando saúde, queremos resgatar a nossa vida que ficou pausada no momento em que os sintomas começaram a nos impactar. A troca que estabelecemos com outras mulheres nos mostra o poder da empatia, da generosidade, do quanto precisamos sim cuidar uma da outra, um movimento que parte do coração e não do ódio. Somos obrigadas a nos acolhermos porque não encontramos que nos ouvisse, praticamente toda mulher que passou pelo explante teve uma experiência ruim quando pediu ajuda, quando solicitou o desejo de tirar as próteses.

Sinto que todos esses movimentos que estão ocorrendo é uma mostra do quanto estamos desconectados do que realmente é importante, talvez seja o momento de questionar os nossos verdadeiros valores. Meu chamado é para que possamos criar uma realidade melhor, quem sabe todo esse movimento em torno do explante das próteses de silicone também esteja a serviço de nos acordar para o verdadeiro valor da vida.